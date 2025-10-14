قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتباكات بين حماس و مجموعات خارجة عن القانون في غزة
فنزويلا تغلق سفارتها في النرويج بعد منح نوبل للسلام لزعيمة المعارضة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 14-10-2025
شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب
الشرع: لا نريد خوض أي حروب.. ولا نشكل تهديداً لإسرائيل
سعر وخطوات استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
مصر صوت السلام.. البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشيد بقمة شرم الشيخ للسلام
بعد توقيع اتفاق غزة.. مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا لدعم الفلسطينيين
رئيس مدغشقر يكشف: تعرضت لمحاولة اغتيال
اليوم.. نظر دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب ظهور رقم سيدة فى إعلان الدباغ
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سعفان الصغير يكشف أسباب ضم مصطفى شوبير لمعسكر منتخب مصر

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
يارا أمين

كشف سعفان الصغير، مدرب حراس مرمي منتخب مصر، أسباب تواجد مصطفى شوبير، حارس مرمي النادي الأهلي، في معسكرات المنتخب في الفترة الماضية رغم قلة مشاركته مع القلعة الحمراء.
 

سبب تواجد مصطفى شوبير في معسكرات المنتخب 

وقال الصغير، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":" هناك حالة في الجهاز الفني اننا نشارك جميع اللاعبين، وحسام حسن قال إحنا بنتلكك عشان نلعب كل اللاعيبة والكل يحصل على فرصة".
وشدد:" هدفنا منح الفرصة والثقة لجميع اللاعبين والنزول بأعمار اللاعبين، وكل هدفنا هو سعادة الشعب المصري".
وأكمل:" راضي عن أداء محمد صبحي في مباراة غينيا، ومن قبل مصطفى شوبير، والحارس العملاق محمد الشناوي".
وعن استبعاد أحمد الشناوي قال:" لا نركز في حديث البعض عن استبعاد الشناوي، ونركز في عملنا ولا نلتفت لأي أشياء أخري، وفي كل معسكر كنا ضم 4 حراس، ولكن في الفترة الماضية نضم 3 حراس".
وأردف:" مصطفى شوبير، عندما يتواجد على مقاعد البدلاء، ويشارك تشعر أن رجله في الملعب ولا يتأثر، وهو متواجد في المعسكرات منذ البداية".
وواصل:" احنا بنتلك في ضم أي لاعب أو حارس متألق، ولا توجد مشكلة بين الجهاز الفني للمنتخب وأي لاعب، ولا نضم أي لاعب مجملة ولا نخشى أحد".

سعفان الصغير مصطفى شوبير الأهلي حسام حسن محمد الشناوي

