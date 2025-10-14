رمضان السيد: شخصية توروب تناسب الأهلي.. وبنشرقي قد يرحل في يناير



أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن كريم الدبيس، ظهير أيسر النادي الأهلي والمعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، يعد حلًا مميزًا للجبهة اليسرى لمنتخب مصر في الفترة القادمة.



وقال رمضان، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" كريم الدبيس تألق في الأولمبياد مع منتخب مصر في مركز الظهير الأيسر، وكان من اللاعبين المميزين، وفي حالة حصوله على الفرصة والثقة والخبرة سيكون لاعب رائع وسيكون حل مميز للجبهة اليسري لمنتخب مصر".

وتابع:" الأهلي لم يقوم ببيع اللاعب وتمت إعارته لسيراميكا كليوباترا، من أجل اكتساب الخبرات والحصول على فرصة المشاركة".

وشدد:" جراديشار لاعب أقل من الأهلي، وييس توروب شخصيته تناسب الأهلي وسيتفوق على كولر بكثير، من الناحية الشخصية ولا أستطيع التحدث عن الإمور الفنية حاليًا، وهو شخصيته قوية جدًا".

وأضاف:" محمد علي بن رمضان، وبنشرقي أداءهم مع الأهلي لا يناسب قدراهم الفنية، وأتوقع رحيل بنشرقي في يناير".