خالد الغندور: الأهلي يعطل صفقات يناير وينتظر قرارات توروب

قال الإعلامي خالد الغندور، إن إدارة الكرة بالنادي الأهلي، عطلت كافة الاتفاقات التي أبرمها النادي خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن التعاقدات أصبحت في يد الجهاز الفني بقيادة توروب وسيتم عرض اللاعبين الذين توصل الأهلي معهم لاتفاقات سابقة للتعاقد معهم سواء في يناير أو بنهاية الموسم من أجل متابعتهم وإبداء رأيه الفني فيهم.

وتابع ، التعاقدات ستكون في يد المدرب بالتشاور مع الكابتن الخطيب وسيد عبدالحفيظ ولجنة التخطيط إن استمرت.

واختتم، هناك تركيز كبير للتعاقد مع عدد من اللاعبين في مراكز خط الدفاع والظهير الأيسر وخط الوسط وسيتم الانتظار لحين كتابة توروب تقريره قبل شهر ديسمبر المقبل للتحرك سريعًا لانهاء كافة الصفقات قبل بداية يناير.