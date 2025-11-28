الوداد يخطف انتصارًا ثمينًا من عزام يونايتد ويحلّق في صدارة مجموعته بالكونفدرالية

حقق فريق الوداد المغربي فوزًا ثمينًا خارج الديار على عزام يونايتد التنزاني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

استضاف عزام يونايتد المواجهة على ملعبه، وحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور، إلا أن الوداد نجح في حسم اللقاء لصالحه بهدف جاء عن طريق نور الدين أمرابط في الدقيقة 57، بعد أداء متوازن وحذر من الجانبين.

ترتيب المجموعة

ينافس الوداد في المجموعة الثانية إلى جانب فرق:

عزام يونايتد (تنزانيا)

مانيما يونيون

نيروبي يونايتد (كينيا)

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد الوداد إلى 6 نقاط من مباراتين، ليتربع على صدارة المجموعة ويقترب خطوة إضافية نحو التأهل للدور المقبل.

يُعد هذا الفوز خارج الأرض مكسبًا مهمًا للوداد، الذي يسعى لمواصلة نتائجه القوية في البطولة بعد انطلاقة ناجحة، وتأكيد طموحه في المنافسة على اللقب القاري.