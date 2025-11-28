قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور
30 دقيقة | القائم يعاند زيزو .. وفرص ضائعة بالجملة في مواجهة الأهلي والجيش الملكي
ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة
محمد أبو العينين: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء القضية الفلسطينية
لبلبة ومحمود حميدة أول الحاضرين في حفل زفاف أروى جودة بالقاهرة
بأقل سعر.. اركب سيارة أوتوماتيك هاي لاين 2019
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
نجني الثمار قريبا.. مصطفى بكري يكشف عن إعلان هام من الحكومة
عودة كلوب لإنقاذ الموسم.. هل يرحل أرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الساعات المقبلة.. ودرجة الحرارة في 6 محافظات
اعرف بكام| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم الجمعة
تامر حسني يغادر المستشفى ويقضي فترة النقاهة في المنزل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية 2025

البطاقة الشخصية
البطاقة الشخصية
عبد العزيز جمال

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025 وخطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بأنواعها المختلفة، سواء العادية أو المستعجلة أو الفورية أو فئة VIP، خاصة بعد إتاحة وزارة الداخلية خدمات جديدة لتسهيل إجراءات المواطنين.

اسعار استمارة البطاقة الشخصية 2025
أسعار استمارة البطاقة الشخصية 2025

اقرأ أيضًا:

طريقتان لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تتيح وزارة الداخلية للمواطنين طريقتين للحصول على بطاقة الرقم القومي، سواء لأول مرة أو عند التجديد:

الطريقة الأولى: من السجل المدني

يقوم المواطن بالتوجه إلى أقرب سجل مدني، وشراء استمارة البطاقة الشخصية المناسبة، ثم ملء جميع البيانات المطلوبة بدقة، وإرفاق المستندات الرسمية قبل تقديم الطلب لموظف الأحوال المدنية.

البطاقة الشخصية 2024

الطريقة الثانية لاستخراج البطاقة إلكترونيًا

تعمل وزارة الداخلية على تطوير خدماتها الرقمية عبر منصة إلكترونية موحدة، حيث أصبح بإمكان أي مواطن استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بسهولة عبر موقع الوزارة الرسمي.
 

تتم عملية التسجيل ورفع البيانات المطلوبة واختيار نوع الخدمة ثم استلام البطاقة عبر البريد.

رابط استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين:

يمكن الدخول إلى موقع وزارة الداخلية عبر المنصة الرسمية للخدمات المدنية من خلال الرابط التالي:
moi.gov.eg
وتوفر المنصة خدمة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى خدمات الأحوال المدنية الأخرى.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تختلف المستندات المطلوبة حسب نوع طلب البطاقة، سواء كانت أول مرة أو تجديدًا، إلا أن المستندات الأساسية تشمل الآتي:

المستندات الأساسية:

  • صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة في حالة التجديد.
  • صورة من شهادة الميلاد المميكنة لمن يستخرج البطاقة لأول مرة.
  • مستند إثبات محل الإقامة (إيصال كهرباء – مياه – غاز – عقد إيجار موثق).
  • مستند إثبات المهنة معتمد من جهة العمل أو النقابة المختصة.

هذه المستندات تُعد الحد الأدنى المطلوب لإتمام الطلب دون أي تأخير.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

أعلنت وزارة الداخلية  عن أسعار استمارات البطاقة الشخصية لعام 2025، والتي تتفاوت حسب سرعة استخراج البطاقة والخدمة المطلوبة. وفيما يلي الأسعار كاملة:

الأسعار الرسمية للعام 2025

نوع الاستمارةالسعر بالجنيه المصريمدة الاستلام
الفئة الفورية800 جنيهيتم الاستلام فورًا من السيارة النموذجية
فئة VIP إكسبريس515 جنيهًايتم الاستلام خلال ساعتين
الفئة الخاصة175 جنيهًايتم الاستلام خلال 24 ساعة
الفئة العاجلة125 جنيهًايتم الاستلام خلال 3 أيام
الفئة العادية50 جنيهًايتم الاستلام خلال 15 يومًا

هذه الأسعار جاءت في إطار خطة الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات وسرعة الإنجاز، وإتاحة بدائل مرنة تناسب احتياجات المواطنين المختلفة.

ملاحظات مهمة لدى استخراج البطاقة

  • يجب التأكد من صحة البيانات المدونة في الاستمارة قبل تقديمها.
  • في حالة استخراج البطاقة لأول مرة، لا بد من حضور صاحب الطلب شخصيًا.
  • يمكن اختيار توصيل البطاقة عبر البريد مقابل رسوم إضافية.
  • الخدمات العاجلة والفورية متوفرة فقط في السجلات الكبرى والسيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

خطوات استخراج البطاقة أونلاين

يمكن لأي مواطن اتباع الخطوات التالية لاستخراج البطاقة إلكترونيًا:

  1. الدخول على موقع وزارة الداخلية.
  2. اختيار خدمات الأحوال المدنية.
  3. الضغط على خدمة بطاقة الرقم القومي.
  4. تحديد نوع الطلب (تجديد – بدل فاقد – بدل تالف – أول مرة).
  5. رفع المستندات المطلوبة.
  6. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني.
  7. تحديد مكان استلام البطاقة سواء عبر البريد أو الحضور للسجل المدني.

بهذه الخطوات يتم إنهاء الطلب دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني إلا في الحالات التي تستوجب الحضور.

باتت عملية استخراج بطاقة الرقم القومي لعام 2025 أسهل وأكثر مرونة مع توفير خدمات فورية وسريعة، سواء من السجل المدني أو عبر الإنترنت، ومع ذلك يبقى الالتزام بتوفير المستندات المطلوبة ومراجعة البيانات بدقة هو العامل الأساسي لضمان الحصول على الخدمة دون أي تأخير.

سعر استمارة البطاقة الشخصية استمارة البطاقة استمارة البطاقة الشخصية 2025 سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025 استخراج البطاقة إلكترونيًا استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل رابط استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي خطوات استخراج البطاقة أونلاين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

عداد الكهرباء

لو عداد الكهرباء فصل.. استخدم بطاقة الرقم القومي بدل كارت الشحن لإعادة التيار

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تواصل قوافلها الإفتائية إلى شمال سيناء

دار الإفتاء تواصل قوافلها الإفتائية إلى شمال سيناء لنشر الفكر الوسطي

الشيخ عبد العزيز النجار

لماذا جعل الإسلام إثبات الزنا بـ 4 شهود؟.. عالم أزهري يوضح السبب

الزكاة

الإفتاء: يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه قليلا

بالصور

أسباب الشيب المبكر.. وكيفية معالجته بهذه الفيتامينات الضرورية

أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر

موسمها بدأ .. فوائد تناول الفراولة في الشتاء

فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء

أسباب تنميل القدمين في الشتاء .. احذر من خطرها

أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء

بـ 7 خطوات.. كيفية التعامل مع الأطفال في حالات التحـ رش الجنـ سي

كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد