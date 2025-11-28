الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية 2025

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025 وخطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بأنواعها المختلفة، سواء العادية أو المستعجلة أو الفورية أو فئة VIP، خاصة بعد إتاحة وزارة الداخلية خدمات جديدة لتسهيل إجراءات المواطنين.

أسعار استمارة البطاقة الشخصية 2025

اقرأ أيضًا:

طريقتان لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تتيح وزارة الداخلية للمواطنين طريقتين للحصول على بطاقة الرقم القومي، سواء لأول مرة أو عند التجديد:

الطريقة الأولى: من السجل المدني

يقوم المواطن بالتوجه إلى أقرب سجل مدني، وشراء استمارة البطاقة الشخصية المناسبة، ثم ملء جميع البيانات المطلوبة بدقة، وإرفاق المستندات الرسمية قبل تقديم الطلب لموظف الأحوال المدنية.

الطريقة الثانية لاستخراج البطاقة إلكترونيًا

تعمل وزارة الداخلية على تطوير خدماتها الرقمية عبر منصة إلكترونية موحدة، حيث أصبح بإمكان أي مواطن استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل بسهولة عبر موقع الوزارة الرسمي.



تتم عملية التسجيل ورفع البيانات المطلوبة واختيار نوع الخدمة ثم استلام البطاقة عبر البريد.

رابط استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين:

يمكن الدخول إلى موقع وزارة الداخلية عبر المنصة الرسمية للخدمات المدنية من خلال الرابط التالي:

moi.gov.eg

وتوفر المنصة خدمة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى خدمات الأحوال المدنية الأخرى.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تختلف المستندات المطلوبة حسب نوع طلب البطاقة، سواء كانت أول مرة أو تجديدًا، إلا أن المستندات الأساسية تشمل الآتي:

المستندات الأساسية:

صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة في حالة التجديد.

صورة من شهادة الميلاد المميكنة لمن يستخرج البطاقة لأول مرة.

مستند إثبات محل الإقامة (إيصال كهرباء – مياه – غاز – عقد إيجار موثق).

مستند إثبات المهنة معتمد من جهة العمل أو النقابة المختصة.

هذه المستندات تُعد الحد الأدنى المطلوب لإتمام الطلب دون أي تأخير.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

أعلنت وزارة الداخلية عن أسعار استمارات البطاقة الشخصية لعام 2025، والتي تتفاوت حسب سرعة استخراج البطاقة والخدمة المطلوبة. وفيما يلي الأسعار كاملة:

الأسعار الرسمية للعام 2025

نوع الاستمارة السعر بالجنيه المصري مدة الاستلام الفئة الفورية 800 جنيه يتم الاستلام فورًا من السيارة النموذجية فئة VIP إكسبريس 515 جنيهًا يتم الاستلام خلال ساعتين الفئة الخاصة 175 جنيهًا يتم الاستلام خلال 24 ساعة الفئة العاجلة 125 جنيهًا يتم الاستلام خلال 3 أيام الفئة العادية 50 جنيهًا يتم الاستلام خلال 15 يومًا

هذه الأسعار جاءت في إطار خطة الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات وسرعة الإنجاز، وإتاحة بدائل مرنة تناسب احتياجات المواطنين المختلفة.

ملاحظات مهمة لدى استخراج البطاقة

يجب التأكد من صحة البيانات المدونة في الاستمارة قبل تقديمها.

في حالة استخراج البطاقة لأول مرة، لا بد من حضور صاحب الطلب شخصيًا.

يمكن اختيار توصيل البطاقة عبر البريد مقابل رسوم إضافية.

الخدمات العاجلة والفورية متوفرة فقط في السجلات الكبرى والسيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

خطوات استخراج البطاقة أونلاين

يمكن لأي مواطن اتباع الخطوات التالية لاستخراج البطاقة إلكترونيًا:

الدخول على موقع وزارة الداخلية. اختيار خدمات الأحوال المدنية. الضغط على خدمة بطاقة الرقم القومي. تحديد نوع الطلب (تجديد – بدل فاقد – بدل تالف – أول مرة). رفع المستندات المطلوبة. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني. تحديد مكان استلام البطاقة سواء عبر البريد أو الحضور للسجل المدني.

بهذه الخطوات يتم إنهاء الطلب دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني إلا في الحالات التي تستوجب الحضور.

باتت عملية استخراج بطاقة الرقم القومي لعام 2025 أسهل وأكثر مرونة مع توفير خدمات فورية وسريعة، سواء من السجل المدني أو عبر الإنترنت، ومع ذلك يبقى الالتزام بتوفير المستندات المطلوبة ومراجعة البيانات بدقة هو العامل الأساسي لضمان الحصول على الخدمة دون أي تأخير.