تجديد البطاقة الشخصية للمصريين بالخارج.. الخطوات والمستندات المطلوبة

أتاحت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي للمصريين المقيمين بالخارج، دون الحاجة إلى العودة إلى مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين بالخارج على الأوراق الرسمية بطريقة ميسرة وسريعة.

أشارت المصلحة إلى أن الخدمة تقدم عبر السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، ويمكن للمواطن التوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية وتقديم طلب التجديد مرفقًا بالمستندات المطلوبة، ليتم إرسال الطلب إلكترونيًا إلى المصلحة في القاهرة، ومن ثم إصدار البطاقة وإعادتها إلى مقر السفارة لتسليمها لصاحبها.

تشمل المستندات المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي من الخارج:

• صورة من البطاقة القديمة أو بيانات الرقم القومي.

• جواز سفر ساري مثبت به الإقامة بالدولة المقيم فيها المواطن.

• صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء مطابقة للمواصفات الرسمية.

• استمارة طلب التجديد التي تُسلم من السفارة أو تُملأ إلكترونيًا حسب النظام المعتمد بكل دولة