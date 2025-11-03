قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 20 أشخاص وإصابة 320 آخرين في زلزال بأفغانستان
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا
تجديد البطاقة الشخصية للمصريين بالخارج.. الخطوات والمستندات المطلوبة
شاهد.. عقد المقابلات الشخصية لمعلمي التربية الرياضية المرشحين للعمل في مدارس STEM
دعاء المطر للرزق والبركة مستجاب.. ردده الآن أبواب السماء مفتوحة
بسبب سرعة الرياح.. إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر
نورهان تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: راجل خاين وعلاقاته كتير
أخبار التوك شو| أحمد موسى يدعو لتدريس اللغة المصرية القديمة بالمدارس.. ويوسف القعيد: نجيب محفوظ له تلاميذ كثر وتجربته لا تتكرر
فرصة لتفاعل طلاب المدارس مع تاريخنا|اتحاد أمهات مصر يشيد بإطلاق منصة رحلة
حكم الزواج من حفيدة الزوجة المتوفاة المدخول بها.. الإفتاء توضح
حوادث

تجديد البطاقة الشخصية للمصريين بالخارج.. الخطوات والمستندات المطلوبة

لو أنت بره مصر وعاوز تجدد البطاقة الشخصية تعمل ايه.. اعرف الخطوات
لو أنت بره مصر وعاوز تجدد البطاقة الشخصية تعمل ايه.. اعرف الخطوات
إسلام دياب

أتاحت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي للمصريين المقيمين بالخارج، دون الحاجة إلى العودة إلى مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين بالخارج على الأوراق الرسمية بطريقة ميسرة وسريعة.

أشارت المصلحة إلى أن الخدمة تقدم عبر السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، ويمكن للمواطن التوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية وتقديم طلب التجديد مرفقًا بالمستندات المطلوبة، ليتم إرسال الطلب إلكترونيًا إلى المصلحة في القاهرة، ومن ثم إصدار البطاقة وإعادتها إلى مقر السفارة لتسليمها لصاحبها.

تشمل المستندات المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي من الخارج:

• صورة من البطاقة القديمة أو بيانات الرقم القومي.

• جواز سفر ساري مثبت به الإقامة بالدولة المقيم فيها المواطن.

• صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء مطابقة للمواصفات الرسمية.

• استمارة طلب التجديد التي تُسلم من السفارة أو تُملأ إلكترونيًا حسب النظام المعتمد بكل دولة

