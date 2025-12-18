أبو الغيط: اللغة العربية كانت ولا تزال وعاء الفكر ولسان الحضارة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن اللغة العربية صانت هويتها عبر العصور، وكانت ولا تزال وعاءَ الفكر، ولسانَ الحضارة.

وكتب الأمين العام للجامعة العربية- عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم /الخميس/- "نحتفل اليوم باليوم العالمي للغة العربية، احتفاءً بلغةٍ حملت ذاكرةَ أمة، وصانت هويتها عبر العصور، وكانت ولا تزال وعاءَ الفكر، ولسانَ الحضارة، وجسرَ التواصل بين الماضي والحاضر".

وأضاف أن اللغة العربية لم تكن يوماً مجرد أداة للتخاطب أو نسق من الحروف والكلمات، بل هي الوطن المعنوي الذي يسكننا قبل أن نسكنه، وهي هندسة الروح التي صاغت وجداننا المشترك.