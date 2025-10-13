قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
رياضة

الأهلي يثمن جهود الرئيس السيسي في قمة السلام بشرم الشيخ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبدالحكيم أبو علم

ثمن النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضاؤه وجماهيره الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي كان لها الأثر الأكبر في وقف الحرب ونجاح اتفاقية السلام وإنهاء معاناة أشقائنا في "غزة الأبية".

وأضاف بيان النادي الأهلي أننا نعيش لحظات تاريخية تثبت كالعادة أن مصر سوف تظل القلب النابض للعروبة ورمز الحكمة والسيادة بعدما استطاعت أن تجمع قادة ودول العالم في قمة شرم الشيخ اليوم، وتكتب فصلًا جديدًا من سطور الأمل أن يسود الأمن والسلام في المنطقة دون أن يسلب أحد أشقاءنا حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة والعيش في أمن وسلام..عاشت مصر سندًا لكل أشقائها".
 

