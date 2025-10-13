الأهلي يثمن جهود الرئيس السيسي في قمة السلام بشرم الشيخ

ثمن النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضاؤه وجماهيره الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي كان لها الأثر الأكبر في وقف الحرب ونجاح اتفاقية السلام وإنهاء معاناة أشقائنا في "غزة الأبية".

وأضاف بيان النادي الأهلي أننا نعيش لحظات تاريخية تثبت كالعادة أن مصر سوف تظل القلب النابض للعروبة ورمز الحكمة والسيادة بعدما استطاعت أن تجمع قادة ودول العالم في قمة شرم الشيخ اليوم، وتكتب فصلًا جديدًا من سطور الأمل أن يسود الأمن والسلام في المنطقة دون أن يسلب أحد أشقاءنا حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة والعيش في أمن وسلام..عاشت مصر سندًا لكل أشقائها".

