خالد الغندور: اجتماع حاسم بالأهلي غدًا لتجديد عقود اللاعبين ووضع القيم المالية الجديدة

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، ستعقد اجتماعًا مهمًا غدًا مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لحسم ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الاجتماع سيشهد مناقشة القيم المالية الجديدة التي سيتم عرضها على اللاعبين لتجديد تعاقداتهم، بهدف الوصول إلى رؤية واضحة قبل بدء المفاوضات الرسمية مع وكلاء اللاعبين خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن لجنة التخطيط، برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف، ستقدم تقريرًا شاملًا حول المراكز التي تحتاج إلى استقرار فني خلال الفترة القادمة، بجانب تحديد اللاعبين الذين تنوي الإدارة تمديد عقودهم وفقًا لرؤية المدير الفني الجديد للفريق الدنماركي ييس توروب.

واختتم أن الهدف من الاجتماع هو الحفاظ على قوام الفريق الأساسي ومنع تكرار سيناريو رحيل أي لاعب مؤثر، مع مراعاة التوازن المالي داخل الفريق طبقًا لسقف العقود الجديد الذي سيُعتمد من قبل رئيس النادي.