الأهلي يكرم عماد النحاس تقديرا لجهوده قبل رحيله

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن إقامة حفل تكريم لعماد النحاس المدير الفني المؤقت السابق للأهلي، داخل مقر القلعة الحمراء.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: “حفل التكريم سيقام غدا الثلاثاء تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلها النحاس خلال الفترة الماضية، بعدما تولى قيادة الفريق مؤقتا عقب رحيل المدرب خوسيه ريبيرو”.

وأعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء العراقي، تعاقدها مع المدرب المصري عماد النحاس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء بالبيان الرسمي للنادي أنه: “بينت الإدارة هذا التعاقد جاء بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل مجلس الأدارة بهدف اختيار الاسم الأنسب لقيادة زعيم الكرة العراقية في المرحلة المقبلة والمهمة على الصعيدين المحلي والآسيوي”.