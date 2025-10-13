قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رياضيين عن قمة شرم الشيخ: مصر قلب الأمة النابض والسيسي قائد محنك

قمة شرم الشيخ
قمة شرم الشيخ
يسري غازي

أقيمت مساء اليوم الإثنين قمة شرم الشيخ لـ السلام في حضور كبار دول العالم وكان في استقبالهم الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ إنهاء الحرب في غزة.

وتم خلال قمة شرم الشيخ التوقيع من قبل 4 رؤساء دول هي مصر وأمريكا وتركيا وقطر على وثيقة إنهاء الحرب في غزة.

واتفق الرياضيون علي أن قمة شرم الشيخ أثبتت حنكة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادته الحكيمة ومساهمة مصر في توقيع إتفاقية السلام فى قمة شرم الشيخ والتي ساهمت في إنهاء الحرب في غزة.مشهد عودة سكان غزة مؤثرا

أعرب الإيطالي جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن سعادته بالهدنة التي شهدها قطاع غزة وعودة السكان إلى منازلهم خلال الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن المشهد كان مؤثرًا للغاية.

وقال جاتوزو في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "نشعر بسعادة كبيرة بعد الهدنة في غزة، رؤية الناس يعودون إلى بيوتهم وأراضيهم أمر يلامس القلوب. غدًا سنخوض مباراتنا وسط احتجاجات خارج الملعب، لكن داخل المدرجات سيكون هناك أكثر من عشرة آلاف مشجع يساندون المنتخب".

الأهلي يثمن جهود السيسي 

ثمن النادي الأهلي مجهودات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلال السلام في المنطقة العربية وإنهاء حالة الحرب في غزة.

وقال النادي الأهلي في بيان له : يثمن النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضاءه وجماهيره الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف: كان لها الأثر الأكبر في وقف الحرب ونجاح قمة السلام وإنهاء معاناة أشقائنا في " غزة الأبية"

وأوضح : لحظات تاريخية بثبت كالعادة أن مصر سوف تظل القلب النابض للعروبة ورممز الحكمة والسيادة بعدما استطاعت أن جمع قادة ودول العالم في قمة شرف الشيخ اليوم .

وأردف : تكتب مصر فصلا جديدا من سطور الأمل أن يسود الأمن والسلام في المنطقة دون أن يسلب أحد أشقاءنا حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة والعيش في أمن وسلام

وأختتم النادي الأهلي بيانه : عاشت مصر سندا لكل أشقائهامصر قلب نابض لـ الأمة تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالتهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس بعد توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام والتي استضافتها مصر اليوم.وجاء في بيان نادي الزمالك: يثمن مجلس الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب هذا الحدث التاريخي الذي يجسد الدور الريادي لمصر كقلب نابض للأمة العربية وركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنقطة .وأضاف : الاتفاق الذي جرى توقيعه برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هو امتداد لنهج مصري راسخ يجمع بين روح النصر في أكتوبر وحكمة السلام في الحاضر.قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك اثنين من القادة لا أحبهما، ولن أذكر أسماءهما، ذلك خلال كلمته عقب انتهاء قمة شرم الشيخ للسلام.وأضاف أن «حكومة بايدن هي الأسوء في تاريخ أمريكا»، مؤكدًا خلال قمة شرم الشيخ للسلام أن الجهود المشتركة بين الدول المشاركة أسفرت عن اتفاق تاريخي لوقف الحرب في قطاع غزة بعد فترة طويلة من المعاناة والصراع.السيسي قائد محنك أكد مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن مؤتمر قمة شرم الشيخ لـ السلام أثبت أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقود العالم نحو السلام ولها دور ريادي ومؤثر في صنع السلام.وقال مجدي عبد الغني عبر تصريحات خاصة لـ صدي البلد: الرئيس السيسي استطاع أن يحشد العالم لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس وإقرار السلام في المنطقة.لفت إلي أن مصر بقيادة الرئيس السيسي لم تتخل يوما عن القضية الفلسطينية بشتي الطرق وعبر القنوات الرسمية وغير الرسمية لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين وتجنب الشعب الفلسطيني ويلات الحرب.شدد على أن قمة شرم الشيخ لـ السلام أثبتت أن الرئيس السيسي قائد محنك أدار عبر فريق العمل عملية إقرار السلام بشكل إحترافي أجبر كبار دول العالم على الإشادة بالدور المصري وفي مقدمتهم دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.انتصار جديد لـ مصر أعرب المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء عن فخره بالحدث العظيم والتاريخي الذى تشهده الجمهورية الجديدة واصفا الوثيقة الشاملة التي تم توقيعها خلال قمة شرم الشيخ للسلام، والمتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، بأنها تمثل انتصارًا جديدًا وغاليا للدبلوماسية المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتجسيدًا حقيقيًا لنهج مصر الثابت في نصرة القضية الفلسطينية ودعم السلام العادل والشامل في المنطقة.

وتابع المهندس ياسر إدريس قائلا إن قمة شرم الشيخ للسلام أكدت للدنيا كلها مجددا على ريادة مصر «أم الدنيا» وقدرتها على جمع الكلمة وتوحيد الصفوف العربية والدولية في مواجهة آلة الحرب والدمار، مشددا على أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد تحركات دبلوماسية وإنسانية غير مسبوقة لضمان وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض التهجير القسري بكل أشكاله.

ويضيف المهندس ياسر إدريس أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عزز هذه النجاحات التاريخية بالمباحثات الثنائية المهمة التي جرت بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تناولت سبل تثبيت وقف إطلاق النار وبدء مرحلة إعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن تصريحات الرئيسين خلال اللقاء عكست توافقًا ورؤية مشتركة بشأن ضرورة تحقيق سلام دائم يقوم على حل الدولتين، ووقف كافة أشكال التصعيد في المنطقة.

وأكد المهندس ياسر إدريس أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي صانع نهضة مصر الحديثة يؤكد مرارا وتكرارا ان مصر العظيمة كانت وستظل صوت العقل والضمير الإنساني في المنطقة، وأن ما تحقق في قمة شرم الشيخ هو إنجاز مصري خالص يكتب صفحة جديدة من تاريخ السلام العالمي، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أثبت للعالم أن مصر لا تبحث عن دور.. بل تصنعه وتؤكد مكانتها باعتبارها ركيزة أساسية وتاريخية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

قمة شرم الشيخ الأهلي الزمالك السيسي اللجنة الأولمبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترشيحاتنا

بيراميدز

عودة ثلاثي بيراميدز الدولي قبل موقعة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

مصطفى محمد

خالد الغندور: الأهلي لم يتفاوض مع مصطفى محمد

الرأس الأخضر

الرأس الأخضر تفاجئ إفريقيا والعالم.. أصغر دولة تصعد إلى كأس العالم 2026

بالصور

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية

​عناق الموت في "شاليه رأس سدر".. المشدد 25 عامًا لزوجة أنهت حياة حماتها وأحرقت جثتها بجنوب سيناء

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد