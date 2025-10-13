رياضيين عن قمة شرم الشيخ: مصر قلب الأمة النابض والسيسي قائد محنك

أقيمت مساء اليوم الإثنين قمة شرم الشيخ لـ السلام في حضور كبار دول العالم وكان في استقبالهم الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ إنهاء الحرب في غزة.



وتم خلال قمة شرم الشيخ التوقيع من قبل 4 رؤساء دول هي مصر وأمريكا وتركيا وقطر على وثيقة إنهاء الحرب في غزة.



واتفق الرياضيون علي أن قمة شرم الشيخ أثبتت حنكة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادته الحكيمة ومساهمة مصر في توقيع إتفاقية السلام فى قمة شرم الشيخ والتي ساهمت في إنهاء الحرب في غزة.مشهد عودة سكان غزة مؤثرا



أعرب الإيطالي جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن سعادته بالهدنة التي شهدها قطاع غزة وعودة السكان إلى منازلهم خلال الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن المشهد كان مؤثرًا للغاية.



وقال جاتوزو في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "نشعر بسعادة كبيرة بعد الهدنة في غزة، رؤية الناس يعودون إلى بيوتهم وأراضيهم أمر يلامس القلوب. غدًا سنخوض مباراتنا وسط احتجاجات خارج الملعب، لكن داخل المدرجات سيكون هناك أكثر من عشرة آلاف مشجع يساندون المنتخب".



الأهلي يثمن جهود السيسي



ثمن النادي الأهلي مجهودات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلال السلام في المنطقة العربية وإنهاء حالة الحرب في غزة.



وقال النادي الأهلي في بيان له : يثمن النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضاءه وجماهيره الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف: كان لها الأثر الأكبر في وقف الحرب ونجاح قمة السلام وإنهاء معاناة أشقائنا في " غزة الأبية"



وأوضح : لحظات تاريخية بثبت كالعادة أن مصر سوف تظل القلب النابض للعروبة ورممز الحكمة والسيادة بعدما استطاعت أن جمع قادة ودول العالم في قمة شرف الشيخ اليوم .



وأردف : تكتب مصر فصلا جديدا من سطور الأمل أن يسود الأمن والسلام في المنطقة دون أن يسلب أحد أشقاءنا حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة والعيش في أمن وسلام



وأختتم النادي الأهلي بيانه : عاشت مصر سندا لكل أشقائهامصر قلب نابض لـ الأمة تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالتهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس بعد توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام والتي استضافتها مصر اليوم.وجاء في بيان نادي الزمالك: يثمن مجلس الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب هذا الحدث التاريخي الذي يجسد الدور الريادي لمصر كقلب نابض للأمة العربية وركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنقطة .وأضاف : الاتفاق الذي جرى توقيعه برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هو امتداد لنهج مصري راسخ يجمع بين روح النصر في أكتوبر وحكمة السلام في الحاضر.قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك اثنين من القادة لا أحبهما، ولن أذكر أسماءهما، ذلك خلال كلمته عقب انتهاء قمة شرم الشيخ للسلام.وأضاف أن «حكومة بايدن هي الأسوء في تاريخ أمريكا»، مؤكدًا خلال قمة شرم الشيخ للسلام أن الجهود المشتركة بين الدول المشاركة أسفرت عن اتفاق تاريخي لوقف الحرب في قطاع غزة بعد فترة طويلة من المعاناة والصراع.السيسي قائد محنك أكد مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن مؤتمر قمة شرم الشيخ لـ السلام أثبت أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقود العالم نحو السلام ولها دور ريادي ومؤثر في صنع السلام.وقال مجدي عبد الغني عبر تصريحات خاصة لـ صدي البلد: الرئيس السيسي استطاع أن يحشد العالم لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس وإقرار السلام في المنطقة.لفت إلي أن مصر بقيادة الرئيس السيسي لم تتخل يوما عن القضية الفلسطينية بشتي الطرق وعبر القنوات الرسمية وغير الرسمية لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين وتجنب الشعب الفلسطيني ويلات الحرب.شدد على أن قمة شرم الشيخ لـ السلام أثبتت أن الرئيس السيسي قائد محنك أدار عبر فريق العمل عملية إقرار السلام بشكل إحترافي أجبر كبار دول العالم على الإشادة بالدور المصري وفي مقدمتهم دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.انتصار جديد لـ مصر أعرب المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء عن فخره بالحدث العظيم والتاريخي الذى تشهده الجمهورية الجديدة واصفا الوثيقة الشاملة التي تم توقيعها خلال قمة شرم الشيخ للسلام، والمتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، بأنها تمثل انتصارًا جديدًا وغاليا للدبلوماسية المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتجسيدًا حقيقيًا لنهج مصر الثابت في نصرة القضية الفلسطينية ودعم السلام العادل والشامل في المنطقة.



وتابع المهندس ياسر إدريس قائلا إن قمة شرم الشيخ للسلام أكدت للدنيا كلها مجددا على ريادة مصر «أم الدنيا» وقدرتها على جمع الكلمة وتوحيد الصفوف العربية والدولية في مواجهة آلة الحرب والدمار، مشددا على أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد تحركات دبلوماسية وإنسانية غير مسبوقة لضمان وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض التهجير القسري بكل أشكاله.



ويضيف المهندس ياسر إدريس أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عزز هذه النجاحات التاريخية بالمباحثات الثنائية المهمة التي جرت بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تناولت سبل تثبيت وقف إطلاق النار وبدء مرحلة إعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن تصريحات الرئيسين خلال اللقاء عكست توافقًا ورؤية مشتركة بشأن ضرورة تحقيق سلام دائم يقوم على حل الدولتين، ووقف كافة أشكال التصعيد في المنطقة.



وأكد المهندس ياسر إدريس أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي صانع نهضة مصر الحديثة يؤكد مرارا وتكرارا ان مصر العظيمة كانت وستظل صوت العقل والضمير الإنساني في المنطقة، وأن ما تحقق في قمة شرم الشيخ هو إنجاز مصري خالص يكتب صفحة جديدة من تاريخ السلام العالمي، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أثبت للعالم أن مصر لا تبحث عن دور.. بل تصنعه وتؤكد مكانتها باعتبارها ركيزة أساسية وتاريخية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.