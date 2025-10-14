قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة شقيق الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025
كيف يتصدق الفقير بدون مال؟.. 6 أعمال لا تحتاج منك نقودا
رئيس المجلس الأوروبي يشيد بجهود الرئيس السيسي للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة
بتصميم رياضي.. ماذا تقدم رينو كوليوس موديل 2026 الجديدة؟
يوم رائع أخيرا.. زعيم ديمقراطي يشيد بـ ترامب واتفاق شرم الشيخ للسلام
رضا عبد العال: حسام حسن يحلم بتدريب الأهلـي وهذا أثر على اختياراته
لاستضافة قمة شرم الشيخ للسلام.. السفارة البريطانية توجه الشكر للرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21
هل تجوز قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجة؟.. الإفتاء توضح
قمة شرم الشيخ للسلام.. إطلاق المسار السياسي بـ"خطة ترامب" وتوقيع وثيقة لدعم الهدنة الشاملة
تقديرًا لجهوده في دعم القضية الفلسطينية.. المصريون يطالبون بمنح الرئيس السيسي جائزة نوبل للسلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس المجلس الأوروبي يشيد بجهود الرئيس السيسي للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا
أ ش أ

قدم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود التي تبذلها مصر من أجل التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للحرب في غزة ويفتح الطريق أمام سلام عادل ودائم في المنطقة.


وقال كوستا -في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية مساء اليوم الاثنين- إن قمة شرم الشيخ حققت خطوة مهمة نحو السلام في غزة، مؤكدًا أن المجلس الأوروبي يسعى إلى التعاون لتعزيز الحوكمة من جانب الدولة الفلسطينية، باعتبار ذلك من الأهداف الأساسية لدعم الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية.


وأشار رئيس المجلس الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغ 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين، مضيفًا أن العمل جارٍ بشكل مكثف لتقديم الدعم لعمليات الإصلاح وإعادة الإعمار في قطاع غزة.


بدوره، صرح السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح بأن القاهرة تقود حراكًا سياسيًا واسعًا لدعم القضية الفلسطينية، معربًا عن أمله في أن تكون قمة شرم الشيخ بداية فعلية لوقف الحرب.


وأكد السفير الفلسطيني أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي مفتاح تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشددًا على أهمية الالتزام باتفاق غزة لضمان استدامة وقف إطلاق النار.

