رئيس المجلس الأوروبي يشيد بجهود الرئيس السيسي للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة

قدم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود التي تبذلها مصر من أجل التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للحرب في غزة ويفتح الطريق أمام سلام عادل ودائم في المنطقة.



وقال كوستا -في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية مساء اليوم الاثنين- إن قمة شرم الشيخ حققت خطوة مهمة نحو السلام في غزة، مؤكدًا أن المجلس الأوروبي يسعى إلى التعاون لتعزيز الحوكمة من جانب الدولة الفلسطينية، باعتبار ذلك من الأهداف الأساسية لدعم الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية.



وأشار رئيس المجلس الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغ 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين، مضيفًا أن العمل جارٍ بشكل مكثف لتقديم الدعم لعمليات الإصلاح وإعادة الإعمار في قطاع غزة.



بدوره، صرح السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح بأن القاهرة تقود حراكًا سياسيًا واسعًا لدعم القضية الفلسطينية، معربًا عن أمله في أن تكون قمة شرم الشيخ بداية فعلية لوقف الحرب.



وأكد السفير الفلسطيني أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي مفتاح تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشددًا على أهمية الالتزام باتفاق غزة لضمان استدامة وقف إطلاق النار.