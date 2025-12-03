تشكيل كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز في الدوري المصري

أعلن رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كهرباء الإسماعيلية، التشكيل الأساسي لفريقه الذي يخوض به مواجهة بيراميدز بعد قليل بالدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في الثامنة من مساء الأربعاء على استاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز على التالى:

فرج شوقي - حسن الشاذلي - شيكا - عبدالفتاح شتا - يوسف جلال - إسلام عبدالمنعم - محمد أوناجم - أحمد حمزاوي - سيف الخشاب - عصام الفيومي - كريم يحيى.