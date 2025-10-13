عمرو محمود ياسين يعلن خضوع زوجته لعمليه دقيقة ويطلب الدعاء لها

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين عن خضوع زوجته الإعلامية آيات أباظة لعمليه جراحية دقيقة مطالباً جمهوره بالدعاء لها.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر فيسبوك : تخضع زوجتي الحبيبة الغالية آيات أباظة بعد قليل لجراحة دقيقة، وأسأل أصدقائي وأحبّائي الدعاء لها بالشفاء والسلامة.







يذكر ان كشفت الإعلامية مريم بدر تيسير، عن تعرض الإعلامية آيات أباظة زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين، إلى وعكة صحية شديدة، دون الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

الحالة الصحية لـ أيات أباظة

وكتبت مريم بدر، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “وكأن جاء يوم عرفة حتي يكون كل الدعاء ليكي يا حبيبتي، فأنتي جزء من روحي مش مجرد اختي وصديقتي وحبييتي، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويراضيكي ويجبرنا جبر يتعجب منه أهل السماء والأرض بحق كن فيكون”.

وكانت قد كشفت الإعلامية آيات أباظة عن مرورها بوعكة صحية، من خلال حسابها على موقع “فيسبوك”، حيث كتبت آية من سورة طه: “قَالَ خُذْهَا وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأولَى”، وقبلها "وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ"، فيما قام عمرو محمود ياسين زوجها بنشر بوست زوجته؛ معلقًا “ربنا يشفيكي ويعافيكي.. آمين”.