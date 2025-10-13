قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عمرو محمود ياسين يعلن خضوع زوجته لعمليه دقيقة ويطلب الدعاء لها

عمرو محمود ياسين وزوجته
عمرو محمود ياسين وزوجته
ميرنا محمود

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين عن خضوع زوجته الإعلامية آيات أباظة لعمليه جراحية  دقيقة مطالباً جمهوره بالدعاء لها.

وكتب عمرو محمود ياسين عبر فيسبوك : تخضع زوجتي الحبيبة الغالية  آيات أباظة  بعد قليل لجراحة دقيقة، وأسأل أصدقائي وأحبّائي الدعاء لها بالشفاء والسلامة.
 


 

يذكر ان كشفت الإعلامية مريم بدر تيسير، عن تعرض الإعلامية آيات أباظة زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين، إلى وعكة صحية شديدة، دون الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

الحالة الصحية لـ أيات أباظة
وكتبت مريم بدر، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “وكأن جاء يوم عرفة حتي يكون كل الدعاء ليكي يا حبيبتي، فأنتي جزء من روحي مش مجرد اختي وصديقتي وحبييتي، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويراضيكي ويجبرنا جبر يتعجب منه أهل السماء والأرض بحق كن فيكون”.

وكانت قد كشفت الإعلامية آيات أباظة عن مرورها بوعكة صحية، من خلال حسابها على موقع “فيسبوك”، حيث كتبت آية من سورة طه: “قَالَ خُذْهَا وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأولَى”، وقبلها "وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ"، فيما قام عمرو محمود ياسين زوجها بنشر بوست زوجته؛ معلقًا “ربنا يشفيكي ويعافيكي.. آمين”.

السيناريست عمرو محمود ياسين الإعلامية آيات أباظة حاله الاعلاميه ايات اباظه عمليه جراحية للاعلامية آيات اباظة

