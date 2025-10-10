عمرو محمود ياسين يؤكد مشاركة كريم فهمي في وننسي اللي كان

أكد السيناريست عمرو محمود ياسين مشاركة الفنان كريم فهمي في بطولة مسلسل «وننسى اللي كان» إلى جانب النجمة ياسمين عبدالعزيز، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

وجاء تأكيد عمرو ياسين بطريقة طريفة، حيث أعاد نشر الصورة التي شاركتها ياسمين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وظهَر فيها كريم فهمي، وعلق عليها قائلًا: «طالما فيها واو يبقى ياسمين وكريم أكيد.. مش محتاجة فوازير يا ياسو».

يأتى هذا التعاون بين ياسمين عبدالعزيز والمؤلف عمرو محمود ياسين، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي عرض في رمضان 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشاركها بطولته: كريم فهمي، وخالد سليم، وانوشكا، وصلاح عبدالله، ونيكول سابا، وآخرون.