بعد التأهل للمونديال.. متى يتم تحديد مجموعة مصر في كأس العالم 2026؟
آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 10-10-2025
مصدر فلسطيني يكشف موعد فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة
قيادي بـ فتح: الرئيس السيسي أوقف أخطر مشروع تهجيري في تاريخ غزة
هل مال الرجل لزوجته أم لأمه؟.. الإفتاء تحسم الجدل بـ5 أمور
أمين الإفتاء يحذر من منصة ألعاب شهيرة: تهدد أخلاق الأطفال وتسبب أضرارا لهم
تفضيلات القراءة لدى المراهقين.. اتفاق تعاون بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة
بتصميم صغير الحجم.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟
ننشر صورهم .. صدمة لوفاة 3 شقيقات خنقا بالغاز في المنوفية
شهادات مؤلمة في برنامج ست ستات: مضاعفات التجميل كادت تودي بحياة فنانة
النائب محمد أبو العينين يتقدم بالعزاء للمهندس إبراهيم محلب في وفاة شقيقته
فن وثقافة

عمرو محمود ياسين يؤكد مشاركة كريم فهمي في وننسي اللي كان

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
يمنى عبد الظاهر

أكد السيناريست عمرو محمود ياسين مشاركة الفنان كريم فهمي في بطولة مسلسل «وننسى اللي كان» إلى جانب النجمة ياسمين عبدالعزيز، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

وجاء تأكيد عمرو ياسين بطريقة طريفة، حيث أعاد نشر الصورة التي شاركتها ياسمين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وظهَر فيها كريم فهمي، وعلق عليها قائلًا: «طالما فيها واو يبقى ياسمين وكريم أكيد.. مش محتاجة فوازير يا ياسو».

يأتى هذا التعاون بين ياسمين عبدالعزيز والمؤلف عمرو محمود ياسين، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي عرض في رمضان 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشاركها بطولته: كريم فهمي، وخالد سليم، وانوشكا، وصلاح عبدالله، ونيكول سابا، وآخرون.

السيناريست عمرو محمود ياسين الفنان كريم فهمي وننسى اللي كان النجمة ياسمين عبدالعزيز موسم رمضان 2026 وتقابل حبيب وخالد سليم

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

صورة ارشيفية

ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا

المستشار محمد الدمرداش

الدمرداش: ترشحي بالزهور تكليف وليس تشريفا.. وبرنامجنا يشمل خطة عمل شاملة

محمد العدل

محمد العدل: أغلب الإعلام زملكاوية… والأهلاوية ماسكين العصاية من النص

محمد صلاح

مايكل أوين يدافع عن محمد صلاح: الوقت كفيل بعودة مستواه الحقيقي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

زواج إيناس الدغيدي

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

