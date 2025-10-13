تطورات الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

نشرت الفنانة منة بدر تيسير تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تطلب فيه الدعاء الى الإعلامية آيات أباظة بعد تعرضها الى أزمة صحية شديدة.

وقالت منة بدر تيسير : ‏اللهم يا مسخر الجبال الراسية والقلوب القاسية والعباد العاصية سخر لـ آيات بنت حاتم وعزة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التيسير والفتح والشفاء الذي لا يغادر سقمًا، اللهم سخر لها جنود من الأرض وجنود من السماء أنزل علينا عفوك وبركاتك وخيراتك قل لـ أمرنا كن فيكون يسر لنا كل عسير يا رب الفلق أفتح لنا ما انغلق وارضا عنا وأعفو عنا وأغفر لنا.

وكانت آيات أباظة كشفت تفاصيل حالتها الصحية مشيرة إلى أنها تجري عملية جراحية خلال الأيام المقبلة، وكتبت آيات عبر فيسبوك: ألف شكر على دعواتكم اللي أنا محتاجاها، وحابه أوضح ناس كتير بعتتلي وافتكرت إني رجعت الشغل طبعا نفسي، بس أنا خلصت العلاج ولسه فيه جراحة مهمة هتتعمل، ويا رب أتعافى بعدها وأرجع للمكان اللي بحبه.

آيات أباظة تعيش ازمة صحية

وتعيش الإعلامية آيات أباظة، زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين، واحدة من أصعب الفترات في حياتها، بعدما مرت بتجربة صحية شاقة انتهت بمرحلة علاج طويلة. ورغم أن رحلتها مع العلاج الطبي قد وصلت إلى محطتها الأخيرة، إلا أن أباظة ما زالت في انتظار خوض عملية جراحية مهمة قبل أن تتمكن من العودة لممارسة حياتها الطبيعية وظهورها على الشاشة من جديد.

من هي آيات أباظة؟

وتعد آيات أباظة واحدة من أبرز الوجوه الإعلامية على شاشة نايل دراما، حيث قدمت عدة برامج فنية من بينها: مساء الفن، ستوديو دراما، والمسلسلاتي. كما صرحت في حوارات سابقة أنها تحلم بتقديم برنامج إنساني يحمل طابعًا خاصًا، بعيدًا عن الشكل التقليدي للبرامج الحوارية.

وبين مسيرتها الإعلامية وحياتها الخاصة، تبقى أباظة نموذجًا لإعلامية جادة تسعى لتقديم محتوى مميز، فيما يترقب جمهورها ومحبوها عودتها قريبًا بعد تجاوز هذه المرحلة الصحية العصيبة.