سميرة أحمد : الرئيس السيسي حقق إنجازا باتفاق شرم الشيخ.. خاص

كشفت الفنانة سميرة أحمد عن رايها فى اتفاق شرم الشيخ والانجاز الذى حققه الرئيس السيسي فى وقف اطلاق النار على غزة.

وقالت سميرة أحمد فى تصريح خاص لصدى البلد : اتفاق شرم الشيخ خطوة إيجابية نحو السلام فى المنطقة وهو ما يؤكد ان مصر لم تتخل يوما ما عن القضية الفلسطينية.

وأضافت سميرة أحمد : الرئيس السيسي يستحق التحية والتقدير لما فعله متذ بداية الحرب وحتى الآن وكيفية إدارته لهذه الحرب ورفضه التام لتهجير الفلسطينيين وهو ما ساهم بشكل كبير فى إقامة دولة فلسطين.

المساعدات المصرية إلى غزة.. رسالة إنسانية وأخلاقية

كما كشفت عن بدء تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى غزة فور إعلان الاتفاق، معتبرة أن هذا التحرك السريع يعكس عمق الدور الإنساني والأخلاقي لمصر في دعم الشعب الفلسطيني.

رؤية السيسي لحل الدولتين.. الطريق إلى سلام دائم

ودعت شاهين إلى خطوات عملية تلي وقف إطلاق النار، تضمن الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة.

وتابعت: "هذا ما يتفق مع رؤية الرئيس السيسي، الذي يؤكد دومًا أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم"، بحسب تعبيرها.

العالم يثمّن الدور المصري.. ومصر تثبت ريادتها

وختمت إلهام شاهين حديثها بالقول: "العالم كله يهنئ الرئيس السيسي على هذا الإنجاز، ومصر اليوم تُثبت أنها ليست فقط جزءًا من المعادلة، بل صانعة للقرار وصاحبة دور تاريخي في حفظ السلام".

وأوضحت أن ما جرى في شرم الشيخ ليس مجرد حدث سياسي، بل لحظة فخر واعتزاز لكل مصري، ودليل جديد على أن مصر ستبقى صانعة السلام في الشرق الأوسط.