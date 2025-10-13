الأربعاء.. ندوة لمناقشة كتاب "ثمن الحرية" لمحمد السيد عيد بقصر الإبداع الفني

يشهد قصر الإبداع الفني بالسادس من أكتوبر، في السابعة مساء بعد غد الأربعاء، ندوة لمناقشة كتاب "ثمن الحرية.. مصر في مواجهة الاحتلال" للكاتب والسينارست محمد السيد عيد، ضمن فعاليات احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

يناقش الكتاب الدكتور أشرف مؤنس أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، والناقدة كريمة عمر، ويدير الندوة الكاتب محمد رفاعي.

يتناول الكتاب تاريخ كفاح المصريين من أجل الحرية، منذ الحملة الفرنسية والاحتلال البريطاني، وصولا لتحرير سيناء بعد نصر أكتوبر.

تقام الندوة ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة منى شعير، وأنشطة قصر الإبداع الفنى 6 أكتوبر.