برلماني: خطة إيني الاستثمارية تعكس الثقة في الاقتصاد المصري

أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن عزم شركة " إيني" الإيطالية ضخ استثمارات بـ 8 مليارات دولار في مصر، مؤكدا أنها خطوة تعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري.

وأشار “ الشوربجي” لـ" صدى البلد" إلى أن هذه الخطوة ستكون بمثابة دفعة قوية لقطاع الطاقة في مصر، لما تملكه الشركة من خبرة واسعة في عمليات التنقيب والإنتاج، إلى جانب تعزيز خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاءً مهمًا مع رئيس شركة "إيني" الإيطالية، أكبر شريك لمصر في قطاع الغاز، حيث أعلن رئيس الشركة عن خطة لضخ استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار داخل مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

زيادة حجم الإنتاج

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الجديدة، أن الشركة أكدت التزامها بحفر مزيد من الآبار في منطقة حقل ظهر، إلى جانب مناطق أخرى تخضع لامتيازها، مشيرًا إلى وجود تفاؤل كبير لدى الشركة بشأن زيادة حجم الإنتاج في الفترة القادمة.