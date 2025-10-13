قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
قاطعا ترامب.. طرد عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من قاعة الكنيست
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مثلث الحب آخر سنوات مها الشناوي بمهرجان القاهرة السينمائي

مثلث الحب
مثلث الحب
أحمد البهى

"شرط المحبة الجسارة" بتلك الجملة للراحل أحمد فؤاد نجم أعلنت المخرجة آلاء محمود عن العرض العالمي لفيلمها التسجيلي الطويل الأول "مثلث الحب" ليكون من بين الأفلام التي ستعرض بالدورة الـ ٤٦ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتحديدا في قسم عروض خاصة مع ١٢ فيلم من مختلف أنحاء العالم.

الفيلم بدأ تصويره منذ ١٠ سنوات، وتحديدا عام ٢٠١٦، وتم عمل مونتاچ لكل ما تم تصويره منذ ٦ شهور ليقدم حالة خاصة جدا، وقالت المخرجة" قبل عشر سنوات، ظننتُ أنني أصنع هذا الفيلم لمها فقط، ولكن مع الوقت، أدركتُ أنه لم يكن مخصصًا لها وحدها، بل ينتمي أيضًا لمصطفى ولي أنا، وكل إنسان يبحث عن المعنى في الحب والفقد".

وأضافت "مُثلث الحُب" رحلة حميمة عن الحُب، وعن المشاعر التي تُترك دون البوح بها، وعن القوة الهشة التي تحملنا إلى الأمام".

بينما قال مصطفى بهجت المنتج الفني" : الفيلم حالة خاصة في تفاصيله، فهو بمثابة رحلة حميمة عميقة في معاني الحب والحياة والفقد، واحببت ان يشاركنا الجمهور في تفاصيلها".
 


فيلم "مثلث الحب" عن أخر سنوات الدكتورة مها الشناوي قبل رحيلها، وهو من إخراج آلاء محمود، موسيقي تصويرية لتامر كروان، ومهندس الصوت أحمد جابر، ومونتاج آلاء محمود، وعالية إبراهيم، وإنتاج مصطفي بهجت، بالشراكة مع أحمد إيهاب السعيد.

وعلى الجانب الآخر المخرجة آلاء محمود تخرجت من المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج، بعد تخرجها، كتبت وأخرجت الفيلم القصير"١+١"، بطولة أمير المصري، وسارة عبدالرحمن، والذي شارك في عدد من المهرجانات الدولية، من بينها مهرجان فيلمي الأول في فرنسا، كما رشح لجائزة أفضل فيلم عربي قصير في دبي، كما تعمل الآن على تصوير فيلمها الروائي القصير الثاني، بعد اختياره للمشاركة في سوق الإنتاج بمهرجان سان سيباستيان في دورته الـ ٧٢ باسبانيا.

