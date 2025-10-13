قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي غنيم: التاريخ سيسجل ما فعله الرئيس السيسي من أجل الإنسانية والسلام بحروف من نور
أحمد موسى: إقامة الدولة الفلسطينية الحل الحقيقي للسلام في الشرق الأوسط
"لافروف" ينفي تعرض بشار الأسد لمحاولة تسميم في موسكو
وزير الخارجية السعودي يصل إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مسلسل لينك الحلقة.. رانيا يوسف وسيد رجب ضحيتان لنفس الهاكر

أحمد إبراهيم

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "لينك" تصاعداً كبيراً في الأحداث، حيث بدأت على وقع صدمة بكر (سيد رجب) بعد اكتشافه اختفاء أمواله من حسابه البنكي بالكامل عقب فتحه رابطاً مجهولاً تم إرساله إلى هاتفه، ليتوجه مسرعاً إلى البنك بصحبة جاره وصديقه المحامي سعد، ويكتشف أن ما حدث هو عملية سرقة إلكترونية نفذها مجهول عبر ذلك الرابط.

وعند عودة بكر إلى المنزل، يجد جارته أسما (رانيا يوسف) في انتظاره، لتفاجئه بأنها تعرضت للسرقة بالطريقة نفسها، بل وتتهمه بأنه هو من أرسل الرابط وسرقها، ويتوجه الاثنان برفقة سعد (أحمد صيام) إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي، حيث يوضح لهما الضابط تفاصيل ما جرى ويعدهما بالمساعدة، بعد عودته، يشكو بكر لأصدقائه معاناته بعد خسارته كل مدخراته، ولم يتبقَّ له سوى معاشه وشهادة الاستثمار التي تدر أرباحاً بسيطة.

وفي محاولة لتصفية الأجواء، يذهب بكر للاعتذار لأسما عن سوء الفهم، إلا أن الأحداث تتخذ منعطفاً مفاجئاً حين يسرق هاتفها خلسة. يحاول فتح الهاتف بمساعدة أحد الجيران، لكنه يفشل بسبب القيود التقنية التي تستلزم الذهاب إلى التوكيل، في المقابل، تجد أسما نفسها في ورطة مالية بعد بيع شقتها والتزامها بتسليمها خلال شهر.

تكتشف  أسما سرقة هاتفها من قبل بكر، فتقتحم شقته لاسترداده، إلا أنه ينكر ويخفيه. وبطريقة طريفة، تقرر أسما الانتقام بسرقة هاتف بكر، وتحاول فتحه بمساعدة الشخص نفسه الذي استعان به بكر سابقاً.، فيما يجتمع سكان العمارة لمناقشة الروابط المجهولة التي تسببت في سرقة أموالهم. يحاول بكر بحيلة ذكية فتح هاتف أسما لكنه يفشل، بينما تتمكن أسما بسهولة من فتح هاتفه وتكتشف أنه ضحية نصب إلكتروني مثله تماماً.

تتخلل الحلقة أيضاً مشاهد جانبية تكشف عن خيوط جديدة؛ إذ تظهر سعاد (فرح الزاهد) تعمل كسائقة "أوبر" سراً لتساعد في مصروفات المنزل دون علم زوجها، بينما يواجه إياد (محمود ياسين جونيور) مشكلات في شركته مع رئيسه معتصم الجيار (هيثم نبيل) بعد فشله في تغيير نظام العمل، ويعيش في الوقت نفسه قصة حب مع مريم (سما المغربي)، حيث يتفقان على الارتباط قريباً.

في النهاية، يلتقي الثنائي مجدداً ويتبادلان الهواتف ويعتذران لبعضهما، ليقررا التعاون معاً لكشف لغز سرقة الأموال. وبالفعل، يذهبان إلى جارهما فادي الذي يرشدهم إلى صديقه الهاكرز، أملاً في الوصول إلى خيط يكشف الجريمة، إلا أن رحلتهما تنتهي بموقف غامض يفتح الباب أمام تطورات جديدة في الحلقة القادمة.

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

جانب من المعرض

الأعلى للشئون الإسلامية يفتتح معرضا للكتاب بدراسات الإسكندرية

صلاة الضحى

ما حكم صلاة الضحى أثناء أذان الظهر؟.. الإفتاء تجيب

كلية اللغة العربية بأسيوط تعقد المجلس الطلابي الأول للاستماع إلى الطلاب

كلية اللغة العربية بأسيوط تعقد المجلس الطلابي الأول للاستماع إلى الطلاب وتلبية متطلباتهم

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

