قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
الأولى من نوعها.. استثمارات تركية تتجه لمصر بعد زيارة ناجحة لوفد اقتصادية القناة.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة
اقتصادي: قمة شرم الشيخ فتحت آفاقا جديدة للترويج السياحي وجذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حمدي الوزير : أنا بخير ولا صحة لشائعة تعرضي للقتل

النجم حمدي الوزير
النجم حمدي الوزير
أحمد البهى

عبر الفنان القدير حمدي الوزير عن استيائه الشديد من الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عن مقتله داخل سيارته. 

وقال حمدي الوزير في تصريحات خاصة لصدي البلد: أنا بخير وما تردد  مجرد شائعات سخيفة، من الممكن أن يؤثر على أسرتي ومعارفي ويتسبب في إثارة قلقهم، خاصة وأن إحدي الصفحات قدمت فيديو به تفاصيل غير حقيقية وهو ما أثار غضبي، فقبل ذلك انتشرت شائعة وفاتي ولكن هذه المرة قاموا بتأليف قصة غير حقيقية بكامل تفاصيلها. 

واستكمل حمدي الوزير: المحامي الخاص بي أصدر بيانا خلال الساعات الماضية طمأن فيه الجمهور والمحبين،  وأرجو من وسائل الإعلام  أن تنقل هذا النفي بشكل كبير حتى  تتلاشي تلك الشائعة. 

وكانت إحدى الصفحات المجهولة قد نشرت عبر موقع تيك توك فيديو مفبرك زعمت فيه عن تعرض الفنان القدير حمدي الوزير إلى عملية قتل داخل سيارته. 

حمدي الوزير الفنان القدير حمدي الوزير الفنان حمدي الوزير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

هيئة اتقان

ضمان الجودة: نهدف لبناء وتطوير منظومة متكاملة لمؤسسات وبرامج التعليم الفني

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

النصر والسلام.. الجمل يوجه التحية للدبلوماسية المصرية والقوات المسلحة

وزير السياحة والآثار

السفير الإيطالي يحرص على توديع وزير السياحة قبيل انتهاء عمله في مصر

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد