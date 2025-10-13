في أول ظهور له بعد تعيينه بمجلس الشيوخ.. المخرج خالد جلال ضيف كلام في السينما

يحل المخرج القدير خالد جلال ضيف علي برنامج" كلام في السينما"،من تقديم الناقد السينمائي عصام زكريا، والمقرر ان يذاع علي قناة الوثائقية.



برنامج كلام في السينما ، يأتي استمرارًا لتوثيق الفن المصري، بوصفه رافدًا من روافد الهوية المصرية، وإيمانًا بأهمية السينما المصرية ودورها، ويستضيف نخبة متنوعة من مبدعي السينما المصرية وصُنَّاعها؛ لتسليط الضوء على تلك الصناعة المهمة، التي تشكل جزءًا من وجدان المواطنين ووعيهم، متناولًا أيضًا أبرز المحطات الرئيسة في رحلاتهم وتجاربهم في عالم السينما، وأسرار المهن الإبداعية المرتبطة بهذه الصناعة وتفاصيلها على لسان أصحابها.

ويعد هذا هو الظهور الاول للمخرج خالد جلال بعد صدور قرار رئاسي بتعينه عضو مجلش الشيوخ.