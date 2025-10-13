مريم الجندي تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة الشابة مريم الجندي الجمهور والمتابعين أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مريم صوراً بالأبيض والأسود، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وتفاعل معها عدد من الفنانيين منهم ملك زاهر، والفنانة هنادي مهنا.



كشفت الفنانة مريم الجندي عن رايها فى تجربة مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” الذى يعتمد على 7 حكايات مختلفة حيث شاركت فى واحدة منها وهي بعنوان “فلاش باك”.

وقالت مريم الجندي: شعرت أن هناك حالة من التنوع الثري مع وجود 7 حكايات، كل منها فريق مختلف، يخلق تنوع بصري وفني ودرامي كبير.

وأضافت مريم الجندي: وهذا يساهم فى متعة المشاهد الذى يتنقل بين هذه العوالم دون ملل.