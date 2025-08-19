مريم الجندي: مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” به تنوع ثري

كشفت الفنانة مريم الجندي عن رايها فى تجربة مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” الذى يعتمد على 7 حكايات مختلفة حيث شاركت فى واحدة منها وهي بعنوان “فلاش باك”.

وقالت مريم الجندي فى تصريح خاص : شعرت أن هناك حالة من التنوع الثري مع وجود 7 حكايات، كل منها فريق مختلف، يخلق تنوع بصري وفني ودرامي كبير.

وأضافت مريم الجندي: وهذا يساهم فى متعة المشاهد الذى يتنقل بين هذه العوالم دون ملل.

اما عن فكرة خلق نوع من المنافسة تقول مريم الجندي : ليس هناك منافسة، خاصة أن ليس هناك مقارنة، وكل حكاية مستقلة، وكل فريق يقدم ما عنده، وأنا عن نفسي متحمسة أشاهد باقي الحكايات كأنها أعمال منفصلة.

تصدر حكاية فلاش باك

تمكنت حكاية فلاش باك، أولى حكايات مسلسل “ ليس كما يبدو”، من تصدر نسب المشاهدة في مصر.

حيث احتلت حكاية فلاش باك المركز الأول ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر، عبر منصة watch it، بينما احتلت المركز الرابع علي منصة شاهدvip .

حكاية "فلاش باك"، ضمن أحداث مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، والتي تشاركها بطولتها مع النجم أحمد خالد صالح، في تجربة درامية مكونة من خمس حلقات.

يُذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 35 حلقة، ويضم 7 حكايات، كل حكاية تمتد لـ5 حلقات بفريق عمل مستقل.

وتأتي حكاية "فلاش باك" من بطولة أحمد خالد صالح، مريم الجندي، عمرو صالح، وهي من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم الصيف عبر الشاشات والمنصات الرقمية.