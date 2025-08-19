قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي لحقوق الإنسان: إسرائيل تتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية بغزة
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حشيش وزجاجة خمرة وفلاشة.. مضبوطات الراقصة بديعة أمام جهات التحقيق
بتصويت الجماهير.. هدف زيزو في شباك فاركو يتوج الأفضل بالجولة الثانية من الدوري
الخارجية القطرية: هدفنا الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن
صحة غزة: 60 شهيدا و343 مصابا بنيران الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية
استعدادا للموسم الشتوي.. صدى البلد ينشر أسعار تقاوي وزارة الزراعة
وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء إزالة عقار بدون ترخيص على مساحة 1000 متر بعين شمس
محتوى خادش للحياء.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على بلوجر جديدة
غزة تباد.. 60 شهيدًا و343 مصابا خلال 24 ساعة بنيران الاحتلال
وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية والمستقبل للصناعات الدوائية توطين صناعة الأدوية
جامعة الإسكندرية: انطلاق الدراسة بفرع أبوظبي العام الدراسي المقبل
مهرجان القلعة.. على الحجار والسيمفوني في حفلين على مسرح المحكى

على الحجار
على الحجار
أحمد إبراهيم

تتواصل فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة حيث يقام حفلين متتاليين مساء الخميس 21 أغسطس على مسرح المحكى .

حفل على الحجار 

ففى العاشرة مساءً يقدم  النجم علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وجدى الفوى باقة من أعماله الغنائية الشهيرة منها المال والبنون، من غير ماتتكلمي، فى هويد الليل، على قد ماحبينا، ماتمنعوش الصادقين، العروسة، أنا كنت عيدك، زى الهوي، فى قلب الليل، ذئاب الجبل، ريشة، جزيرة غمام، أعذرينى، يا أبو الريش، مسألة مبدأ، تيجيش نعيش، الليل وآخره، الزين والزينة، عارفة، بوابة الحلوانى .

قبله وفى الثامنة مساءً يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى تحت إشراف المدير الفنى والقائد الأساسى المايسترو أحمد الصعيدى حفلا بقيادة المايسترو أحمد عاطف ومصاحبة كورال اكابيلا تدريب أدهم عزت، يضم المؤلفة الأيقونية زوربا للموسيقار ميكيس ثيودوراكيس التى تصور مشاعر الرحالة الذى يعشق الحياة وتعشقه النساء وخلال إحدى رحلاته تجمعه بـ أورتانس قصة حب لا تكتمل بسبب موتها المفاجئ مما يترك بداخله حزناً كبيراً، لكن صديقه جون الذى فشل أيضاً فى الحصول على قلب محبوبته مارينا يدعوه للتمسك بالحياة على موسيقى ورقصة الحياة المشهورة بإسم زوربا .

علي الحجار الفنان علي الحجار أعمال علي الحجار حفل علي الحجار أغاني علي الحجار

