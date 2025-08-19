مهرجان القلعة.. على الحجار والسيمفوني في حفلين على مسرح المحكى

تتواصل فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة حيث يقام حفلين متتاليين مساء الخميس 21 أغسطس على مسرح المحكى .

حفل على الحجار

ففى العاشرة مساءً يقدم النجم علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وجدى الفوى باقة من أعماله الغنائية الشهيرة منها المال والبنون، من غير ماتتكلمي، فى هويد الليل، على قد ماحبينا، ماتمنعوش الصادقين، العروسة، أنا كنت عيدك، زى الهوي، فى قلب الليل، ذئاب الجبل، ريشة، جزيرة غمام، أعذرينى، يا أبو الريش، مسألة مبدأ، تيجيش نعيش، الليل وآخره، الزين والزينة، عارفة، بوابة الحلوانى .

قبله وفى الثامنة مساءً يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى تحت إشراف المدير الفنى والقائد الأساسى المايسترو أحمد الصعيدى حفلا بقيادة المايسترو أحمد عاطف ومصاحبة كورال اكابيلا تدريب أدهم عزت، يضم المؤلفة الأيقونية زوربا للموسيقار ميكيس ثيودوراكيس التى تصور مشاعر الرحالة الذى يعشق الحياة وتعشقه النساء وخلال إحدى رحلاته تجمعه بـ أورتانس قصة حب لا تكتمل بسبب موتها المفاجئ مما يترك بداخله حزناً كبيراً، لكن صديقه جون الذى فشل أيضاً فى الحصول على قلب محبوبته مارينا يدعوه للتمسك بالحياة على موسيقى ورقصة الحياة المشهورة بإسم زوربا .