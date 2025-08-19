تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

شيعت منذ قليل جنازة الدكتور يحيى عزمي أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما، وزوج د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ، من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.

وجاء نص بيان النعي : ينعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور يحيى عزمي، أستاذ الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما -زوج الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون-، والذي رحل عن عالمنا اليوم.

وتابع البيان : وتقدم وزير الثقافة بخالص التعازي والمواساة للدكتورة غادة جبارة، وأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.