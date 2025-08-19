قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حشيش وزجاجة خمرة وفلاشة.. مضبوطات الراقصة بديعة أمام جهات التحقيق
بتصويت الجماهير.. هدف زيزو في شباك فاركو يتوج الأفضل بالجولة الثانية من الدوري
الخارجية القطرية: هدفنا الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن
صحة غزة: 60 شهيدا و343 مصابا بنيران الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية
استعدادا للموسم الشتوي.. صدى البلد ينشر أسعار تقاوي وزارة الزراعة
وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء إزالة عقار بدون ترخيص على مساحة 1000 متر بعين شمس
محتوى خادش للحياء.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على بلوجر جديدة
غزة تباد.. 60 شهيدًا و343 مصابا خلال 24 ساعة بنيران الاحتلال
وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية والمستقبل للصناعات الدوائية توطين صناعة الأدوية
جامعة الإسكندرية: انطلاق الدراسة بفرع أبوظبي العام الدراسي المقبل
شريف مدكور عن فكرة الزواج: بعد سن الـ 45 حاسس إني مش محتاج النص التاني
وزارة الثقافة تختار فيلم فلسطين 36 ممثلًا لبلاده في سباق الأوسكار 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات الأفلام بالسعودية.. أمير كرارة يتفوق ودنيا تقترب من 2 مليون ريال

فيلم الشاطر
فيلم الشاطر
أحمد إبراهيم

استطاع فيلم الشاطر أن يحقق المركز الثاني فى شباك تذاكر المملكة العربية السعودية حيث بلغت إيراداته على مدار ثلاث اسابيع 12,700,000 ريال سعودي. 

بينما حقق فيلم “روكي الغلابة” للفنانة دنيا سمير غانم فى شباك تذاكر السعودية إيرادات بلغت قيمتها 1,700,000 ريال سعودي فى أسبوعه الأول. 

أمير كرارة يحقق المركز الثاني بالسعودية 

يخوض الفنان أمير كرارة من خلال الفيلم مغامرة مختلفة، حيث يقدم شخصية أدهم الدوبلير الذي يعمل في السينما، ويدخل في مطاردات مع إحدى العصابات بعد اختطاف شقيقه بسبب فلاشة غامضة، ما يدفعه للاستعانة بصديقه "فتوح"،  الذي يجسده الفنان مصطفى غريب، ويبدأ رحلة إنقاذ مثيرة ومليئة بالمواقف الكوميدية في ذات الوقت.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، حيث تدور أحداثه حول سلسلة من المغامرات المشوّقة التي يعيشها البطل أثناء محاولته الإفلات من مواقف خطرة، في إطار مليء بالمفاجآت والضحك.

ويُعد هذا العمل محطة جديدة في مسيرة أحمد عصام السيد، الذي يواصل ترسيخ حضوره كممثل يجمع بين الأداء الحيوي والطابع الكوميدي المختلف.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السوري محمد القس، إلى جانب المصريين مصطفى غريب وأحمد عصام، وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي، ويُنتج بالتعاون بين شركتي سينرجي فيلمز وبيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف.

فيلم “روكي الغلابة” دنيا سمير غانم 

أما فيلم "روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي .

وتدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي جارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم الشاطر فيلم روكي الغلابة أمير كرارة دنيا سمير غانم إيرادات الأفلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

ترشيحاتنا

الدجاج

السالمونيلا .. كيفية حفظ الدجاج وطهيه بأمان

نسبة السكر

نبات غير متوقع يمنع السرطان وأمراض القلب وينظم السكر .. سعره رخيص

العكاوي

العكاوي.. كنز غذائي خفي رغم قلة لحمه وكثرة عظمه

بالصور

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري

سر الطعم المصري الأصيل.. طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم خطوة بخطوة

طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم
طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم
طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد