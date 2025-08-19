إيرادات الأفلام بالسعودية.. أمير كرارة يتفوق ودنيا تقترب من 2 مليون ريال

استطاع فيلم الشاطر أن يحقق المركز الثاني فى شباك تذاكر المملكة العربية السعودية حيث بلغت إيراداته على مدار ثلاث اسابيع 12,700,000 ريال سعودي.

بينما حقق فيلم “روكي الغلابة” للفنانة دنيا سمير غانم فى شباك تذاكر السعودية إيرادات بلغت قيمتها 1,700,000 ريال سعودي فى أسبوعه الأول.

أمير كرارة يحقق المركز الثاني بالسعودية

يخوض الفنان أمير كرارة من خلال الفيلم مغامرة مختلفة، حيث يقدم شخصية أدهم الدوبلير الذي يعمل في السينما، ويدخل في مطاردات مع إحدى العصابات بعد اختطاف شقيقه بسبب فلاشة غامضة، ما يدفعه للاستعانة بصديقه "فتوح"، الذي يجسده الفنان مصطفى غريب، ويبدأ رحلة إنقاذ مثيرة ومليئة بالمواقف الكوميدية في ذات الوقت.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، حيث تدور أحداثه حول سلسلة من المغامرات المشوّقة التي يعيشها البطل أثناء محاولته الإفلات من مواقف خطرة، في إطار مليء بالمفاجآت والضحك.

ويُعد هذا العمل محطة جديدة في مسيرة أحمد عصام السيد، الذي يواصل ترسيخ حضوره كممثل يجمع بين الأداء الحيوي والطابع الكوميدي المختلف.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السوري محمد القس، إلى جانب المصريين مصطفى غريب وأحمد عصام، وغيرهم.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي، ويُنتج بالتعاون بين شركتي سينرجي فيلمز وبيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف.

فيلم “روكي الغلابة” دنيا سمير غانم

أما فيلم "روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي .

وتدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي جارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.