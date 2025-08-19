قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضرائب على البلوجرز وصناع المحتوى.. القانون يحدد عقوبات المتهربين
مش أنا ولا ده أوتاكا.. فيديوهات هدير عبدالرازق علي طاولة جهات مختصة
بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل الأندومي بالمرج
4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه
سياسي ضعيف خان إسرائيل.. نتنياهو يشن هجوما ضاريا على رئيس وزراء أستراليا
اليابان تضاعف ثقتها في الاقتصاد المصري باستثمارات جديدة خلال 2025..خبير يعلق على زيارة مدبولي لـ يوكوهاما
ترامب يقطع اجتماعاته مع زعماء أوروبا ليتصل بصديقه في الكرملين.. لماذا؟
ضبط 108780مخالفة مرورية و150 حالة تعاطى مواد مخدرة لسائقين خلال 24 ساعة
توجيهات رئاسية بإتاحة موارد دولارية والحفاظ على سعر صرف مرن.. نواب: خطوة لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري
العلاوات التشجيعية للموظفين.. النسبة والشروط
غالبيتهم أطفال .. صحة غزة : حصيلة ضحايا التجويع ارتفعت إلى 266 شخصا
مدبولي: مصر أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية لدعم الاستثمارات الأجنبية
فن وثقافة

ألفاظ خارجة.. القصة الكاملة لأزمة هيفاء وهبي مع محللة لغة الجسد

أحمد إبراهيم

تحرص الفنانة هيفاء وهبي دائمًا على البقاء قريبة من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يمنع وقوع سجال حاد بينها وبين إحدى المتابعات، التي وجهت لها تعليقًا مستفزًا، اتهمتها فيه بأنها تعاني من "القلق، وقلة الثقة بنفسها وأنوثتها".

رد هيفاء وهبي 

هيفاء لم تلتزم الصمت، وردت بقوة عبر خاصية "ستوري" على حسابها في إنستجرام، قائلة: “دكتورة الغيرة، روحي عالجي حالك وخليكي بحالك... مشاكلك مع أنوثتك المفقودة ما دخلنا فيها، العمى ما أزنخك! بدك مليون سنة لتوصلي لربع أنوثتي يا شكلة!”. 

وفي رسالة أوسع، انتقدت هيفاء بعض الحسابات التي تفرط في تحليل لغة الجسد بطريقة سلبية، قائلة: “أحسهم يعيشون حياة متعبة... يعني لو في شخص بيرقص بمناسبة، كيف صرتوا تحللوا لغة جسده؟ حرروا عقولكم من هالتحليلات، لأنها بتأثر على حياتكم، وإذا شايفينها دراسة، فأنتم غلطانين!”

هيفاء تتراجع عن منشورها 

قررت الفنانة هيفاء وهبي حذف منشورها الأخير، الذي كانت ترد به على إحدى محللات لغة الجسد، والتي انتقدت ظهورها. 

ألبوم هيفاء وهبي 

وعلى الصعيد الفني، تستعد هيفاء وهبي لإطلاق أول "ميجا ألبوم" في مسيرتها الغنائية، يضم 20 أغنية متنوعة، في خطوة فنية جريئة تهدف إلى تقديم جرعة مكثفة من التجديد والتنوع.

وكشف مدير أعمالها، المنتج الفني تامر عبد المنعم، أن الألبوم سيصدر على أربع مراحل، أو كما أطلق عليها "بوكيهات"، بحيث يتضمن كل إصدار خمس أغانٍ، مما يمنح كل مجموعة فرصة لتأخذ حقها من الاستماع والتفاعل.

خلاصة المشهد

هيفاء وهبي، كعادتها، لا تترك إساءة تمر مرور الكرام، وتعرف كيف تدافع عن نفسها بأسلوب حاد وواضح. وبينما ترد على الانتقادات بشجاعة، تواصل في الوقت نفسه الاستعداد لتقديم عمل فني ضخم يؤكد مكانتها في عالم الغناء.

