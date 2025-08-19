مهرجان الإسكندرية السينمائي ينعى الدكتور يحيى عزمي

ينعي مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور يحيى عزمي – أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما، وزوج الدكتورة/ غادة جبارة – رئيس أكاديمية الفنون، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ،والذي وافته المنية صباح اليوم.

وأكد الناقد الأمير أباظة أن رحيل الدكتور يحيى عزمي يمثل خسارة كبيرة للوسط السينمائي والأكاديمي، فقد أثرى بعطائه وإبداعه أجيالًا من السينمائيين .

ويتقدم مهرجان الإسكندرية السينمائي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ولزملائه وتلاميذه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد شيعت منذ قليل جنازة الدكتور يحيى عزمي أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما، وزوج د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ، من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.

وزير الثقافة ينعي يحيى عزمي

وكان قد نعى د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري،الدكتور يحيى عزمي أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما، وزوج د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

وجاء نص بيان النعي : ينعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور يحيى عزمي، أستاذ الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما -زوج الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون-، والذي رحل عن عالمنا اليوم.

وتابع البيان : وتقدم وزير الثقافة بخالص التعازي والمواساة للدكتورة غادة جبارة، وأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.