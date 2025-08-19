منير مكرم يكشف حقيقة الاستعانة بمستشار قضائي خارج الممثلين للتحقيق مع بدرية طلبة.. خاص

كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن حقيقة الأنباء التى انتشرت فى الساعات الأخيرة بشأن الاستعانة بمستشار قضائي خارج النقابة من أجل التحقيق مع بدرية طلبة المقرر له يوم الأربعاء المقبل.

وقال منير مكرم فى تصريح خاص لصدى البلد : كل ما يتردد عن الاستعانة بمستشار قضائي خارج النقابة للتحقيق مع بدرية طلبة غير صحيح خاصة أن النقابة لديها لجنة تحقيق خاصة بها ضمن أعضائها مستشار من مجلس الدولة وبالتالى لا أساس فيما يتردد.

وأضاف منير مكرم : النقابة بها لجان مختلفة تدير شئون النقابة بحرفية وموضوعية شديدة.

وأما عن العقوبة المتنظرة المتوقع أن تعاقب بها بدرية طلبة حيث تردد ما بين 6 أشهر أو عام، أكد منير مكرم : أن كل ما يتردد غير صحيح وهناك تحقيق من المقرر أن يقام يوم الأربعاء قد يتم تأجيله وهو فى النهاية أمر مرهون بقرار لجنة التحقيق.

طارق الشناوي يعلق على أزمة بدرية طلبة

وقد علق الناقد الفني طارق الشناوي على ما تم تداوله إعلاميًا بشأن صدور قرار بإيقاف الفنانة بدرية طلبة عن التمثيل مدى الحياة، مؤكدًا أن هذه الأخبار غير صحيحة.

تعليق الشناوي على خبر إيقاف بدرية طلبة

وكتب الشناوي عبر حسابه على فيسبوك: "الخبر المتداول إعلاميا عن إيقاف بدرية طلبة مدى الحياة عن ممارسة التمثيل عار تمامًا عن الصحة".

وأضاف: “حتي الأن لم يبدأ التحقيق مع بدرية وسوف تقف أمام جهات التحقيق الأربعاء القادم، وطبعا العقوبة المتوقعة هي الإيقاف لمدة زمنية، تمتد غالبا عدة أشهر، استبعد الإيقاف مدى الحياة، دعونا لا نستبق الأحداث، وننتظر يوم الأربعاء”.

كانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي قد قررت إحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق، وذلك لـ اتهامها بـ إساءة الشعب المصري في فيديوهاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتذار بدرية طلبة

وقالت بدرية طلبة في أول تعليق لها: "وأنا تحت أمر نقابتي لان انا فعلا غلطانة انى انساق وراء قلة لا يمثلون الشعب المصري واديتهم فرصة يستغلوا فيديوهات ويختزلوا منها ويستخدموها ضدي حتي اما حبيت اعتذر للجمهور اللي بيحبني قدمت اعتذار بعصبية لانهم بردو دخلو استفزونى وانسقت تاني وراهم ودى غلطتى كان لازم أكون أهدأ من كدا واكيد اللي بيحبونى حيلتمسوا لي العذر بكرر أسفي واعتذارى للجمهور اللي كان سبب في وجودى ولا يمكن أغلط في ناس بتحبني وهما سبب في اللي انا فيه ومن فضلكم متصدقوش اللي شفتوه لان الفيديوهات كاملة موجودة على صفحتى والحمدلله أن حيتم تحقيق في نقابتي اقدر اثبت فيه كلامى بعيدا عن أي توتر أو استفزاز من حد وكل التقدير والحب والاحترام لجمهوري الحبيب".