قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي لتنظيم الاتصالات يفصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية المزعجة
وزيرا الكهرباء والبترول: خطة عمل مشتركة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا
المستشارة أمل عمار: الإعلام قوة فاعلة في تشكيل الوعي الجمعي
أنقذوه.. حسام المندوة يستغيث: الزمالك بينهار بسبب أرض 6 أكتوبر
تفاصيل حريق مقر مدينة نصر بالنادي الأهلي
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مجمع محاكم دمنهور الابتدائية.. صور
قبل انطلاق الجولة الثالثة.. ترتيب جدول الدوري المصري
انخفضت 10 جنيهات.. هبوط مفاجئ فى سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء
إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
رئيس الأعلى للإعلام: هدفنا ضبط المشهد الرياضي ونبذ التعصب.. فيديو وصور
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من حلف الناتو
ترامب: ستكون هناك ضمانات لأوكرانيا لكن بعيدا عن الناتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منير مكرم يكشف حقيقة الاستعانة بمستشار قضائي خارج الممثلين للتحقيق مع بدرية طلبة.. خاص

بدرية طلبة
بدرية طلبة
أحمد إبراهيم

كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن حقيقة الأنباء التى انتشرت فى الساعات الأخيرة بشأن الاستعانة بمستشار قضائي خارج النقابة من أجل التحقيق مع بدرية طلبة المقرر له يوم الأربعاء المقبل. 

وقال منير مكرم فى تصريح خاص لصدى البلد : كل ما يتردد عن الاستعانة بمستشار قضائي خارج النقابة للتحقيق مع بدرية طلبة غير صحيح خاصة أن النقابة لديها لجنة تحقيق خاصة بها ضمن أعضائها مستشار من مجلس الدولة وبالتالى لا أساس فيما يتردد.

وأضاف منير مكرم : النقابة بها لجان مختلفة تدير شئون النقابة بحرفية وموضوعية شديدة. 

وأما عن العقوبة المتنظرة المتوقع أن تعاقب بها بدرية طلبة حيث تردد ما بين 6 أشهر أو عام، أكد منير مكرم : أن كل ما يتردد غير صحيح وهناك تحقيق من المقرر أن يقام يوم الأربعاء قد يتم تأجيله وهو فى النهاية أمر مرهون بقرار لجنة التحقيق. 

طارق الشناوي يعلق على أزمة بدرية طلبة 

وقد علق الناقد الفني طارق الشناوي على ما تم تداوله إعلاميًا بشأن صدور قرار بإيقاف الفنانة بدرية طلبة عن التمثيل مدى الحياة، مؤكدًا أن هذه الأخبار غير صحيحة.

تعليق الشناوي على خبر إيقاف بدرية طلبة

وكتب الشناوي عبر حسابه على فيسبوك: "الخبر المتداول إعلاميا عن إيقاف بدرية طلبة مدى الحياة عن ممارسة التمثيل عار تمامًا عن الصحة".

وأضاف: “حتي الأن لم يبدأ التحقيق مع بدرية وسوف تقف أمام جهات التحقيق الأربعاء القادم، وطبعا العقوبة المتوقعة هي الإيقاف لمدة زمنية، تمتد غالبا عدة أشهر، استبعد الإيقاف مدى الحياة، دعونا لا نستبق الأحداث، وننتظر يوم الأربعاء”.

 كانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي قد قررت إحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق، وذلك لـ اتهامها بـ إساءة الشعب المصري في فيديوهاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتذار بدرية طلبة

وقالت بدرية طلبة في أول تعليق لها: "وأنا تحت أمر نقابتي لان انا فعلا غلطانة انى انساق وراء قلة لا يمثلون الشعب المصري واديتهم فرصة يستغلوا فيديوهات ويختزلوا منها ويستخدموها ضدي حتي اما حبيت اعتذر للجمهور اللي بيحبني قدمت اعتذار بعصبية لانهم بردو دخلو استفزونى وانسقت تاني وراهم ودى غلطتى كان لازم أكون أهدأ من كدا واكيد اللي بيحبونى حيلتمسوا لي العذر بكرر أسفي واعتذارى للجمهور اللي كان سبب في وجودى ولا يمكن أغلط في ناس بتحبني وهما سبب في اللي انا فيه ومن فضلكم متصدقوش اللي شفتوه لان الفيديوهات كاملة موجودة على صفحتى والحمدلله أن حيتم تحقيق في نقابتي اقدر اثبت فيه كلامى بعيدا عن أي توتر أو استفزاز من حد وكل التقدير والحب والاحترام لجمهوري الحبيب".

بدرية طلبة أعمال بدرية طلبة الفنانة بدرية طلبة افلام بدرية طلبة نقابة الممثلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

ترشيحاتنا

وزارة الداخلية

جمال جورج يكشف تفاصيل وفاة " كيرلس" بعد مشاجرة مع نزلاء بقسم الجيزة

صورة الملف

مدبولي من طوكيو: مصر ترحب بالاستثمارات اليابانية.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

أرشيفية

عائلات المحتجزين تتحدّى اليمين المتطرف وتدعو ليوم تشويش وطني في القدس المحتلة

بالصور

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد