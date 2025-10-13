أفلام المركز القومي للسينما تشارك في مهرجان بيونج يانج الدولي 2025

يشارك المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، في فعاليات مهرجان بيونج يانج الدولي بكوريا الديمقراطية ، الذي يُقام خلال الفترة من 22 حتى 27 أكتوبر 2025، بعدد من الأفلام إنتاج المركز ، إلى جانب إرسال مجموعة من الأفلام المصرية الأخرى للمشاركة في المهرجان.

وتتضمن مشاركة المركز القومي للسينما بالمسابقة الرسمية في المهرجان الأفلام التالية:

فيلم الرسوم المتحركة "ندى – بعد نظر" والفيلم الروائي القصير "تيار" ، كما يشارك بالعروض الخاصة خارج المسابقة الرسمية ، الفيلم التسجيلي "أصل الحكاية" وفيلم الرسوم المتحركة "نفسي أطير"

(العروض الخاصة خارج المسابقة الرسمية) ، وفيلم الرسوم المتحركة "السيد بنفسج".



كما قام المركز القومي للسينما بإرسال عدد من الأفلام المصرية الأخرى للمشاركة في المهرجان، وهي: الفيلم الروائي الطويل "سينما منتصف الليل" والفيلمان الروائيان الطويلان "كيرا والجن" و"فوتو كوبي" (العروض الخاصة).

وتؤكد هذه المشاركة، التي تجمع بين إنتاجات المركز وإسهاماته في ترشيح وإرسال الأفلام المصرية، الدور المحوري للمركز القومي للسينما في دعم الحركة السينمائية المصرية وإبرازها على الساحة الدولية.