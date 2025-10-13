قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقلاب أتوبيس مصر للألومنيوم بنجع حمادي وإصابة 18 عاملا بالشركة
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أفلام المركز القومي للسينما تشارك في مهرجان بيونج يانج الدولي 2025

الافلام المشاركة
الافلام المشاركة
أحمد البهى

يشارك المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، في فعاليات مهرجان بيونج يانج الدولي بكوريا الديمقراطية ، الذي يُقام خلال الفترة من 22 حتى 27 أكتوبر 2025، بعدد من الأفلام إنتاج المركز ، إلى جانب إرسال مجموعة من الأفلام المصرية الأخرى للمشاركة في المهرجان.

وتتضمن مشاركة المركز القومي للسينما بالمسابقة الرسمية في المهرجان الأفلام التالية:

فيلم الرسوم المتحركة "ندى – بعد نظر" والفيلم الروائي القصير "تيار" ، كما يشارك بالعروض الخاصة خارج المسابقة الرسمية ، الفيلم التسجيلي "أصل الحكاية" وفيلم الرسوم المتحركة "نفسي أطير"  
(العروض الخاصة خارج المسابقة الرسمية) ، وفيلم الرسوم المتحركة "السيد بنفسج".


كما قام المركز القومي للسينما بإرسال عدد من الأفلام المصرية الأخرى للمشاركة في المهرجان، وهي: الفيلم الروائي الطويل "سينما منتصف الليل" والفيلمان الروائيان الطويلان "كيرا والجن" و"فوتو كوبي" (العروض الخاصة).

وتؤكد هذه المشاركة، التي تجمع بين إنتاجات المركز وإسهاماته في ترشيح وإرسال الأفلام المصرية، الدور المحوري للمركز القومي للسينما في دعم الحركة السينمائية المصرية وإبرازها على الساحة الدولية.

المركز القومي للسينما مهرجان بيونج يانج الدولي مهرجان بيونج يانج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

ترشيحاتنا

الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة

شيرين غالب تهنئ الفائزين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القاهرة

جانب من اللقاء

بالولادة الطبيعية.. تعزيز الساعة الذهبية لدعم الرضاعة وصحة الأم والطفل

الدكتور سامي فوزي

خلال صلوات القداس.. رئيس الكنيسة الأسقفية: الإيمان الحقيقي يظهر في وسط الألم والاحتياج

بالصور

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد