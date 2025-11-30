قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الري: دورات تدريبية للعاملين على استخدام التطبيقات الرقمية في إدارة الموارد المائية

وزير الري
وزير الري
أ ش أ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ، أن عقد الدورات التدريبية للعاملين في مجال استخدام التطبيقات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية.

و يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي والإدارة الذكية للموارد المائية وتعزيز استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد في إدارة المياه.


كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا بخصوص إجراءات تدريب و رفع قدرات العاملين بالوزارة في استخدام التطبيقات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة فى إدارة الموارد المائية، تطبيقا لمستهدفات محور الإدارة الذكية للمياه، أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0).


واستعرض التقرير موقف البرنامج التدريبي الذي عقد افتراضيا لعدد من العاملين بوزارة الري، للتدريب على استخدام منصة (Digital Earth Africa).


وقال الدكتور سويلم إن وزارة الري، وبالتعاون مع مسئولي المنصة نظمت برنامجا تدريبيا متخصصا خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الماضي بمشاركة 50 من الكوادر الفنية بالوزارة للتدريب على استخدام المنصة.. مشيرا إلى أن هذا البرنامج التدريبي يمثل البداية لمجموعة من التدريبات المتخصصة على استخدام التقنيات الحديثة المرتبطة بمجالات عمل الوزارة.


وأضاف أن البرنامج يهدف لتمكين الكوادر الفنية بوزارة الري من استخدام المنصات الجغرافية الرقمية المعتمدة على صور الأقمار الصناعية مفتوحة المصدر، والتي توفرها (DE Africa) في مجالات عدة منها على سبيل المثال، رصد المسطحات المائية، متابعة خط الشاطئ والمناطق المعرضة للتآكل، إدارة الموارد المائية، مراقبة الغطاء النباتي، بما يدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات ويعزز كفاءة إدارة المياه في مصر.


وأوضح الوزير أن التعاون مع المنصة يأتي في إطار تعزيز الشراكات الدولية ونقل المعرفة وبناء القدرات الفنية بالوزارة والاعتماد على أحدث التكنولوجيات بما يخدم ويرسخ مبادئ الجيل الثاني من منظومة الري.


جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تضمن جلسات تطبيقية مباشرة، وتمارين عملية باستخدام بيئة الحوسبة السحابية الخاصة بالمنصة (Sandbox)، بما يضمن اكتساب المشاركين مهارات عملية قابلة للتطبيق المباشر تلبي احتياجات الوزارة المختلفة.

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم التطبيقات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة الدورات التدريبية إدارة الموارد المائية استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي والإدارة الذكية للموارد المائية تعزيز استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد في إدارة المياه

