طارق الشناوي يعلق بقوة على عرض فيلم آخر المعجزات بالقاهرة السينمائي

كشف الناقد طارق الشناوي عن رأيه فى عرض فيلم اخر المعجزات الذى أثار حالة من الجدل الواسع عند الإعلان عنه فى دورة مهرجان الجونة العام الماضي الا أن تم سحبه بسبب اعتراض الرقابة على عرض الفيلم.

وقال طارق الشناوي عبر صفحته على فيسبوك: "الفيلم القصير ( آخر المعجزات) للمخرج عبدالوهاب شوقي الذي صادرته الرقابة العام الماضى ومنعت عرضه في اللحظات الأخيرة في افتتاح مهرجان الجونة، وافق الرقيب الحالي الكاتب عبّد الرحيم كمال على عرضه في مسابقة الافلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي دليل عملي على أن الرقيب يستطيع تمرير كل الافكار ولديه الكثير من أسلحة الإقناع لو أراد الانحياز لحرية التعبير.

رد طارق الشناوي

وأضاف طارق الشناوي: في العام الماضي قلت أن الرقابة بمنعها تداول الفيلم وجهت طعنة عالمية للوطن لان الفيلم مأخوذ عن قصة قصيرة لنجيب محفوظ والمهرجان دولي يتابعه صحفيون من كل أنحاء العالم سينقلون في الاعلام الدولي صورة سيئة عن ملف الحريات، الرقابة استندت في المنع إلى حجة زائفة انها تحمي الوطن وتخشى غضب احد المؤسسات في الدولة واخذا بالأحوط صادرت الفيلم رغم أن الطريق الوحيد لحماية الوطن هو فتح باب الحرية.

وأوضح طارق الشناوي : قبل نحو شهرين وافق عبدالرحيم كمال على عرض فيلم (12 شرق)، الذي منع الرقيب السابق ايضا عرضه في مهرجاني الجونة والقاهرة، بحجة انه يحمل اسقاط سياسي (لسه فيه أمل).

والفيلم تدور احداثه حول يحيى، محرر في قسم النعي، يوبخه مديره بعد أن أخطأ في كتابة اسم شيخ صوفي معروف، يذهب يحيى إلى أحد الحانات هربًا من الموقف، وعندئذٍ يهاتفه الشيخ المتوفى نفسه فجأة طالبًا لقاءه.