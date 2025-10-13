زامبيا توقف دعم اتحاد الكرة بعد فشل المنتخب في التأهل إلى مونديال 2026

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الزامبية وقف التمويل الحكومي المقدم إلى الاتحاد الزامبي لكرة القدم (FAZ)، عقب تراجع نتائج المنتخب الوطني الأول واستمرار الأداء الضعيف، لاسيما بعد الهزيمة الأخيرة التي أدت إلى فشل الفريق في التأهل إلى كأس العالم 2026.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن القرار جاء بسبب "الإخفاقات المتكررة للمنتخب رغم الدعم المالي المستمر من الدولة"، مؤكدة أن الهدف من الخطوة هو إعادة تقييم أوجه الإنفاق وضمان توجيه الموارد نحو الجهات التي تحقق نتائج إيجابية.

وطلبت الوزارة من الاتحاد الزامبي تقديم تقرير مفصل يوضح مبررات استمرار تلقي الدعم الحكومي، متضمناً تحليلًا لأسباب تراجع الأداء وخطة إصلاح شاملة على المستويين الفني والإداري.

من جانبه، أكد كانجوا تشيليشِه، السكرتير الدائم بوزارة الشباب والرياضة والفنون، أن الحكومة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، واصلت تقديم الدعم المالي للمنتخب، غير أن النتائج لم تكن على مستوى التطلعات.

كما وجهت الوزارة تحذيرًا لبقية الاتحادات الرياضية بضرورة معالجة أزماتها الداخلية والعمل على تطوير الأداء الفني والإداري، لتفادي اتخاذ قرارات مماثلة مستقبلاً.