قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زامبيا توقف دعم اتحاد الكرة بعد فشل المنتخب في التأهل إلى مونديال 2026

منتخب زامبيا
منتخب زامبيا
إسراء أشرف

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الزامبية وقف التمويل الحكومي المقدم إلى الاتحاد الزامبي لكرة القدم (FAZ)، عقب تراجع نتائج المنتخب الوطني الأول واستمرار الأداء الضعيف، لاسيما بعد الهزيمة الأخيرة التي أدت إلى فشل الفريق في التأهل إلى كأس العالم 2026.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن القرار جاء بسبب "الإخفاقات المتكررة للمنتخب رغم الدعم المالي المستمر من الدولة"، مؤكدة أن الهدف من الخطوة هو إعادة تقييم أوجه الإنفاق وضمان توجيه الموارد نحو الجهات التي تحقق نتائج إيجابية.

وطلبت الوزارة من الاتحاد الزامبي تقديم تقرير مفصل يوضح مبررات استمرار تلقي الدعم الحكومي، متضمناً تحليلًا لأسباب تراجع الأداء وخطة إصلاح شاملة على المستويين الفني والإداري.

من جانبه، أكد كانجوا تشيليشِه، السكرتير الدائم بوزارة الشباب والرياضة والفنون، أن الحكومة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، واصلت تقديم الدعم المالي للمنتخب، غير أن النتائج لم تكن على مستوى التطلعات.

كما وجهت الوزارة تحذيرًا لبقية الاتحادات الرياضية بضرورة معالجة أزماتها الداخلية والعمل على تطوير الأداء الفني والإداري، لتفادي اتخاذ قرارات مماثلة مستقبلاً.

وزارة الشباب والرياضة الزامبية منتخب زامبيا الاتحاد الزامبي لكرة القدم زامبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترشيحاتنا

ايمانويل ماكرون

أول تعليق من ماكرون عقب قمة شرم الشيخ.. ماذا قال؟

جولدمان ساكس: المستهلكون الأمريكيون يتحملون أكثر من نصف تكلفة الرسوم الجمركية

جولدمان ساكس: المستهلكون الأمريكيون يتحملون أكثر من نصف تكلفة الرسوم الجمركية

مجلس العموم البريطاني

المخابرات البريطانية تحذر أعضاء مجلس العموم من 3 دول

بالصور

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية

​عناق الموت في "شاليه رأس سدر".. المشدد 25 عامًا لزوجة أنهت حياة حماتها وأحرقت جثتها بجنوب سيناء

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد