ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
رياضة

200 لاعب يشاركون ببطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة

إسراء أشرف

أقيم مساء اليوم الإثنين، الإجتماع الفني لبطولة مصر الدولية في نسختها العاشرة والمقرر إقامتها على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة خلال الفترة من 14 وحتى 18 أكتوبر الجاري.

وحضر الإجتماع الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى عدد من أعضاء الاتحاد المصري ومندوبو الفرق المشاركة للوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين ومعرفة القرعة النهائية للبطولة.

ومن المقرر، أن تنطلق البطولة الدولية صباح غدًا الثلاثاء بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 28 دولة وهم: "الجزائر – كندا – كرواتيا – قبرص – التشيك – إنجلترا – فرنسا – المجر – الهند – إيطاليا – لوكسمبورج – ماليزيا – موريشيوس – ميانمار – هولندا – باكستان – بولندا – البرتغال – المملكة العربية السعودية – سنغافورة – سلوفاكيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تركيا – الإمارات العربية المتحدة – أوغندا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

وتنطلق مباريات البطولة الدولية صباح الثلاثاء بخوض الأدوار التمهيدية لمنافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

وكانت النائبة هادية حسني رئيس الاتحاد المصري قد أعلنت عن مجموع جوائز البطولة والذي يقدر بحوالي 10 آلف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".

وأضافت أن البطولة ستشهد منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها لاسيما أنها من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي.

