انقلاب أتوبيس مصر للألومنيوم بنجع حمادي وإصابة 18 عاملا بالشركة
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عماد النحاس يختار أبو جريشة وفتحي للجهاز الفني لنادي الزوراء العراقي..تفاصيل

عماد النحاس
عماد النحاس
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط اختيار المدرب المصري عماد النحاس ،محمد ابو جريشة ومحمد فتحي في الجهاز الفني لنادي الزوراء العراقي.  

وكتب عبد الباسط  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"عماد النحاس يختار محمد محسن ابو جريشة ومحمد فتحي للعمل في الجهاز الفني لنادي الزوراء العراقي".


أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء العراقي، تعاقدها مع المدرب المصري عماد النحاس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء بالبيان الرسمي للنادي أنه: “بينت الإدارة هذا التعاقد جاء بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل مجلس الأدارة بهدف اختيار الاسم الأنسب لقيادة زعيم الكرة العراقية في المرحلة المقبلة والمهمة على الصعيدين المحلي والآسيوي”.

الإعلامي أحمد عبد الباسط المدرب المصري عماد النحاس محمد ابو جريشة محمد فتحي نادي الزوراء العراقي

