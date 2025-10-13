عماد النحاس يختار أبو جريشة وفتحي للجهاز الفني لنادي الزوراء العراقي..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط اختيار المدرب المصري عماد النحاس ،محمد ابو جريشة ومحمد فتحي في الجهاز الفني لنادي الزوراء العراقي.

وكتب عبد الباسط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"عماد النحاس يختار محمد محسن ابو جريشة ومحمد فتحي للعمل في الجهاز الفني لنادي الزوراء العراقي".



أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء العراقي، تعاقدها مع المدرب المصري عماد النحاس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء بالبيان الرسمي للنادي أنه: “بينت الإدارة هذا التعاقد جاء بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل مجلس الأدارة بهدف اختيار الاسم الأنسب لقيادة زعيم الكرة العراقية في المرحلة المقبلة والمهمة على الصعيدين المحلي والآسيوي”.