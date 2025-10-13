موعد وصول مساعدي ييس توروب إلى القاهرة لتولي مهامهم مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد وصول مساعدي المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، إلى القاهرة من أجل تولي قيادة الفريق.

وأعلن النادي الأهلي تعيين الدنماركي ييس توروب مديرًا فنيًا للفريق الأول لمدة عامين ونصف حتى نهاية موسم 2027/2028.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية أن هناك 4 مساعدين سيصلون إلى القاهرة مساء الغد، الثلاثاء للانضمام إلى الجهاز الفني للنادي الأهلي.

وأوضح أحمد شوبير أن المجري إمري زابيكس، المدرب المساعد لنادي أوجسبورج، سيكون أول مساعدي المدرب الدنماركي في الأهلي.

بجانب وجود جوني مولبي، كمدرب مساعد، وكاي ستيفانسين كمدرب حراس مرمى، إضافة إلى مدرب الأحمال البدنية سيصلون جميعًا غدًا الثلاثاء.

بينما سيصل محلل الأداء بالفيديو "والذي لم يتم الكشف عن اسمه" يوم الأربعاء القادم من أجل اكتمال الجهاز الفني الخاص بالدنماركي ييس توروب.