حسام موافي: الضغط عالي هو أصعب تشخيص في الطب

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن أصعب تشخيص في الطب هو تشخيص الضغط عالي.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن الأطباء يحصلون على الترقية من خلال الأبحاث العلمية المقدمة إلى اللجنة الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يقوم على بحث معين إلا بسؤال أستاذه في المادة والتخصص، ويحصل على موافقته المكتوبة قبل البدء في البحث.

وأوضح، أن ذهب إلى الدكتور عبد المنعم حسب الله، لعرض فكرة البحث الذي يريد عمله، وهو قياس الضغط لطلبة كلية الطب قبل وأثناء وبعد الامتحان.

وتابع: بص بصة عمري ما هنساها، وقالي عايز تدرس ايه؟ قولتله عايز أدرس تأثير الانفعال على الضغط، قالي فكرة رائعة واعملها، وبالفعل عملت البحث واتنشر في مجلات أمريكية، وأجريت البحث على 1000 طالب.

وأكد أن الانفعال ممكن يقضي على حياة إنسان، منوها أن أصعب تشخيص في الطب هو الضغط العالي، عشان كده ممنوع تشخيص الضغط العالي بقراءة واحدة.

