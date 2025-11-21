حسام موافي: إحنا بنشبع بطريقتين سيب الأولى وخليك في التانية .. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن طريقة مجربة لعدم الشبع أثناء تناول الطعام.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، إن الشخص وهو يتناول الطعام لو رن هاتفه وتحدث فيه بعض الوقت وعاد للطعام مرة أخرى "مش هيجيله نفس".

وتابع: تعالوا نعمل كده، نقوم نص بطن يمكن تشبع، احنا بنشبع بطريقتين، الطريقة الأولى هو نزول الأكل في المعدة حتى تصل المعدة إلى حجم معين ويشعر الشخص بالشبع.

أما الطريقة الثانية فهي الأكل والانتظار قليل حتى نزول الأكل في الأمعاء حتى يقل شعور الجوع وهذه الطريقة تحتاج إلى وقت، فلو كلت أي حاجة وصبرت شوية هتشبع.

النهي عن الشبع

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن المسلم لا يشبع، لقوله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، أن المسلم الذي يشبع بكثرة يغضب الله عليه، ويزيد وزنه.

وأشار إلى أن عدم الشبع فيه علاج لزيادة الوزن وعلاج دهون الكبد، الناتجة عن أكل السكريات والدهنيات المضافة للطعام.

وذكر أن نهي الدين عن الشبع فيه حرص على صحة الإنسان وليس توفير للأكل، فترسب الكوليسترول في الشرايين فيه خطورة، وشريان القلب لو ترسب فيه الكوليسترول يحتاج الشخص إلى قسطرة ودعامات، وقد تبتر الرجلين.