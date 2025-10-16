6 أطعمة للتخلص من الانتفاخات المزمنة

الانتفاخ هو تراكم الغازات في المعدة أو الجهاز الهضمي، قد يسبب هذا الشعور بالشبع أو الغازات أو آلامًا حادة في البطن، تناول الطعام بسرعة قد يؤدي إلى ابتلاع كمية إضافية من الهواء، مما يجعلك تشعر بالشبع والانتفاخ. يحدث الانتفاخ أحيانًا بعد تناول أطعمة معينة، أو بسبب حالة مرضية كامنة، مهما كان السبب، قد يدفعك الشعور بالانتفاخ إلى البحث عن حل سريع.



تشير الأبحاث إلى أن بعض الأطعمة والتوابل يمكن أن تساعد في تقليل الانتفاخ، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل متلازمة القولون العصبي.



أطعمة للتخلص من مشكلة الانتفاخ



1. الكركم

يحتوي الكركم على مركب يُسمى الكركمين، المعروف بتأثيراته المضادة للالتهابات، تشير الدراسات إلى أن الكركم يُساعد في تقليل الانتفاخ لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي (IBS)، والتي غالبًا ما تؤدي إلى زيادة إنتاج الغازات.

2. النعناع

لقد ثبت أن زيت النعناع يُخفف الشعور بالانتفاخ والغازات، خاصةً لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي. يحتوي على المنثول وساليسيلات الميثيل، وهما مكونان لهما تأثير مهدئ على المعدة وعضلات البطن.

تُركز معظم الأبحاث على آثار مكملات زيت النعناع . الجرعة الموصى بها هي 0.2 مل من زيت النعناع مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا لعلاج أعراض القولون العصبي، أي ما يعادل كبسولة أو كبسولتين عادةً. يُعدّ شاي النعناع طريقة رائعة أخرى للحصول على جرعة من النعناع دون الحاجة إلى تناول مكملات غذائية.

3. الزنجبيل

تناول الزنجبيل يُساعد على إفراغ المعدة بشكل أسرع ، هذا يُساعد على تقليل الانتفاخ والغازات واضطراب المعدة، يحتوي الزنجبيل أيضًا على إنزيم يُساعد على تقليل الانتفاخ، وهو ما قد يكون سببًا آخر لمُساعدته في مُكافحة الشعور بالانتفاخ. ومثل النعناع، يُساعد الزنجبيل أيضًا على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي.

4. الموز

لقد ثبت أن تناول الموز يُقلل من الانتفاخ. قد يُقلل الموز من عدد البكتيريا المُسببة للغازات في الأمعاء. في دراسة صغيرة، عانى الأشخاص الذين تناولوا الموز كوجبة خفيفة قبل الوجبة من انتفاخ أقل بكثير من أولئك الذين لم يتناولوه.

5. الزبادي

تشير بعض الدراسات إلى أن الزبادي ومنتجات الحليب المخمر الأخرى قد تُحسّن الانتفاخ ومؤشرات أخرى لصحة الجهاز الهضمي. قارنت هذه الدراسات الحليب المخمر (الحليب المُعالَج بأنواع معينة من البكتيريا) بالحليب غير المُخمّر أو الحليب المُضاف إليه حمض. لم يُحقق الحليب غير المُخمّر والحليب المُعالَج بالحمض نفس التأثيرات الإيجابية. وخلص الباحثون إلى أن الفوائد الهضمية تعود إلى عملية التخمير.

6.التوت

يمكن للفراولة والتوت الأزرق والتوت الأحمر تحسين صحة الأمعاء وتقليل الانتفاخ. يحتوي التوت على مضادات الأكسدة والبوليفينولات، التي تدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء. على عكس التفاح والكمثرى وبعض الفواكه الأخرى، فهو منخفض الفركتوز والفودماب ، اللذين قد يُسببان الانتفاخ والغازات.

المصدر: goodrx.

