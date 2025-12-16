قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الإسكان تعلن تيسيرات جديدة لطلبات تخصيص الأراضي والوحدات بالمدن الجديدة

قيادات هئية المجتمعات خلال جولة بالعلمين
قيادات هئية المجتمعات خلال جولة بالعلمين

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى بيان رسمى عن حزمة من التيسيرات الجديدة لطلبات تخصيص الأراضي والوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وذلك في إطار دعم المواطنين والمستثمرين وتخفيف الأعباء المالية.

وتضمنت التيسيرات وفق البيان فتح باب استكمال مقدمات الحجز وفق ضوابط محددة، ومنح خصومات على مصاريف التنازل، بالإضافة إلى إعفاءات من غرامات التأخير في حال السداد خلال مدة محددة من تاريخ الإعلان، وذلك بعدد من المدن الجديدة التابعة للهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التيسير على العملاء وتحفيز معدلات السداد، مع الالتزام بالضوابط والقرارات المنظمة الصادرة في هذا الشأن.

من ناحية اخرى أوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أن المهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، استكمل جولته التفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات مدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات الأعمال بالمواقع.

ورافق المهندس محمد حمدي، خلال الزيارة المهندس محمود فوزي بالإدارة المركزية للإنشاءات بالهيئة، والمهندس محمد عبد الناصر نائب رئيس الجهاز، والمهندس محمد جابر والمهندس محمد نبيل مديري تنفيذ كمبوند مزارين، إلى جانب استشاري المشروع ومديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

وأضاف رئيس الجهاز أن الجولة شملت تفقد كمبوند مزارين المقام على مساحة 700 فدان، حيث تم المرور على مناطق Zones (1–2)، وAP13 وAP16 وAP17، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات والتشطيبات، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز تتراوح بين 75_ 80%

ووجه مساعد نائب رئيس الهيئة بسرعة الانتهاء من أعمال الواجهات الخارجية والتشطيبات، واستكمال أعمال اللاند سكيب والهارد سكيب، ورفع المخلفات والتشوينات من مواقع العمل، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وتحسين الرؤية البصرية والمظهر العام للمشروع بما يليق بمدينة العلمين الجديدة.

كما شدد على ضرورة تكثيف العمالة والمعدات داخل مواقع العمل، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات تجاه الشركات المتقاعسة، بما في ذلك إصدار إنذارات بالسحب وإسناد الأعمال لشركات أخرى أكثر كفاءة، لضمان سرعة الانتهاء من المشروع وفق معايير الجودة المعتمدة.

ووجه كذلك بالتركيز على استكمال أعمال البدرومات، بما يشمل شبكات الصرف والتغذية والحريق، وكابلات الكهرباء الرئيسية، إلى جانب ضبط المناسيب والعلاقات بين البازيلون وغرف التفتيش، ورفع الإشغالات العشوائية، واستعادة الطابع الحضاري للمشروع.

وأوضح أن تلك الخطوة تأتي في إطار متابعة تنفيذ المشروعات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزاره الاسكان، وبما يضمن تقديم مشروعات سكنية وخدمية على أعلى مستوى، تلبي طموحات المواطنين وتسهم في تطوير مدينة العلمين الجديدة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح وزارة الاسكان

