بتكلفة 7ملايين جنيه.. دعم مستشفيات الشرقية بـ10 ماكينات غسيل كلوي وكرسي أسنان

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالجهود المبذولة من وزارة الصحة والسكان لدعم المنشآت الصحية بالمحافظة بتجهيزات متنوعة شملت "أجهزة طبية" لرفع وتطوير كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق محافظة الشرقية والبالغ عددهم ٢٥ مستشفى، و٤٩٢ وحدة رعاية أولية.

وأضاف الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن وزارة الصحة والسكان دعمت عدد من مستشفيات محافظة الشرقية بعدد ١٠ ماكينات غسيل كلوي، ودعم الإدارة الصحية بالحسينية بكرسي أسنان حديث ، بتكلفة تقديرية ٧ مليون جنيه ، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بأقسام الكلى الصناعي ، وعيادات طب الأسنان ، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة.

ووجه قيادات الإدارات النوعية بالمديرية بمتابعة سرعة الإنتهاء من الإجراءات المخزنية اللازمة، وتوزيع الماكينات على المستشفيات المستهدفة، وتشغيلها في أسرع وقت لخدمة المرضى.