مرأة ومنوعات

طريقة عمل السجق الشرقي المصري

السجق الشرقي
السجق الشرقي
ريهام قدري

إذا كنت تحاولين تقديم أكلات سهلة على الغداء،  إليك طريقة عمل السجق الشرقي المصري في البيت بخطوات سهلة وطعم أحلى من المحلات. 


المكونات:
نصف كيلو سجق بلدي (منظف ومقطع قطعا متوسطة)
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو سمنة
بصلة كبيرة مفرومة
2 فص ثوم مفروم
1 ثمرة فلفل أخضر رومي مقطع
1 ثمرة فلفل حار (اختياري)
2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
رشة كمون
رشة بابريكا
رشة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
رشة صغيرة من الشطة (اختياري)

طريقة التحضير:
تسوية السجق:
في طاسة على نار متوسطة، ضعي ملعقة زيت وسخنيها.
أضيفي السجق وقلّبيه حتى يتحمّر من جميع الجوانب ويبدأ في إخراج دهونه.
ارفعيه من الطاسة واتركيه جانباً.
تحضير الصلصة:
في نفس الطاسة، أضيفي ملعقة زيت إضافية (إذا لزم الأمر).
شوّحي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم وقلّبي لثوانٍ حتى تظهر رائحته.
أضيفي الفلفل الرومي والحار، وقلّبي لمدة دقيقتين.
إضافة الطماطم والتوابل:
ضعي الطماطم المقطعة وصلصة الطماطم، ثم أضيفي الكمون والبابريكا والملح والفلفل والشطة.
اتركي الخليط على نار هادئة 5 دقائق حتى تتسبك الصلصة.
إضافة السجق:
أضيفي السجق المحمّر إلى الصلصة، وقلّبي جيداً حتى تتشرب النكهات.
غطي الطاسة واتركيها على نار هادئة 10 دقائق.
التقديم:
قدّمي السجق الشرقي ساخناً مع عيش بلدي، بطاطس محمّرة، ومخلل.
يمكنكِ أيضاً تقديمه في ساندويتشات مع الطحينة أو الكاتشب حسب الرغبة.

سجق شرقي السجق الشرقي سجق

