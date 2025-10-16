هوس البروتين | موضة لياقة تنقلب إلى خطر صامت على الجسد .. أهم المصادر الطبيعية .. الجسم يحتاج 63 جراما يوميا

ادخل أي متجر بقالة اليوم، وستجد على الأرجح عبارات مثل "غني بالبروتين"، أو "مُشبع بـ 18 غرامًا"، أو "غذِّ يومك". ووفقًا لتقرير من صحيفة نيويورك بوست، من خلطات الفطائر إلى الآيس كريم، حتى المنتجات غير المتوقعة مثل صلصات المعكرونة وألواح الحلويات تواكب موجة البروتين.

لم يعد البروتين حكرًا على لاعبي كمال الأجسام أو الرياضيين، بل أصبح موضة صحية رائجة، تهيمن على منصات التواصل الاجتماعي، ووصفات المشاهير، وأطباق الإفطار.



وقد بلغ هذا التزايد حدًا يكاد يكون جنونيًا، ولكن في سعينا لتناول طعام "نظيف" والحفاظ على "لياقتنا"، هل نضحي بالمنطق السليم، وربما حتى بالصحة؟



المشكلة ليست في البروتين



البروتين، بالطبع، ضروري. فهو يساعد على إصلاح الأنسجة، وبناء العضلات، وموازنة الهرمونات، ودعم المناعة، ويُشعرنا بالشبع لفترة أطول. وهو عنصر غذائي حيوي للأطفال، وكبار السن، والحوامل، والمتعافين من مرض أو جراحة.



لكن كما تُشير أليس كالاهان، مراسلة الشؤون الصحية في صحيفة نيويورك تايمز ، فإن المشكلة لا تكمن في العنصر الغذائي بحد ذاته، بل في هوسنا الثقافي الحالي به. وتُشير، مُقتبسةً من تقريرها الاستقصائي، إلى أن "الرجل العادي في الولايات المتحدة يتجاوز الكمية المُوصى بها من البروتين بنسبة تزيد عن 55%، والمرأة العادية تتجاوزها بنسبة تزيد عن 35%".



ويستند هذا إلى الإرشادات الفيدرالية الصادرة عن المعاهد الوطنية للصحة، والتي تُوصي بتناول 63 غرامًا من البروتين يوميًا لرجل سليم ونشيط يزن 175 رطلًا. ومع ذلك، فإن تطبيقات تتبع السعرات الحرارية، مثل MyFitnessPal، تُوصي غالبًا بتناول ما يزيد عن 164 غرامًا، أي أكثر من ضعف الكمية المُوصى بها.



إذًا، أين يذهب كل هذا البروتين الزائد؟ ليس إلى العضلات، إلا إذا كنت تمارس تمارين رياضية مكثفة. يحول الكبد الفائض إلى طاقة، وإذا لم تُستخدم، تُخزن على شكل دهون.

من المثير للقلق أن خبراء التغذية أنفسهم قد لا يكونون بمنأى عن هذا الهوس. فقد وجدت دراسة أجريت عام ٢٠١٧ ونُشرت في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية أن ما يقرب من ٥٠٪ من أخصائيي التغذية المسجلين معرضون لخطر الإصابة باضطراب الأكل العصبي (Orthorexia nervosa)، وهو هوس غير صحي بتناول الطعام "بشكل صحيح". كما أن ١٣٪ منهم معرضون لخطر اضطرابات الأكل التقليدية، و٨٪ تلقوا علاجًا سابقًا. وإذا كان مقدمو المشورة العامة أنفسهم يعانون من اضطرابات الأكل، فإن ذلك يثير مخاوف بشأن مستقبل هذا التوجه.



على عكس اتجاهات الحمية السابقة التي روجت لقيود متطرفة - مثل تقليل الكربوهيدرات أو الدهون تمامًا - فإن جنون البروتين يبدو حميدًا بشكل مخادع. لكنه يحمل نفس العبء العاطفي والنفسي. عندما تصبح كل قضمة معادلة محسوبة، وعندما يتم استبدال الانغماس بـ "الأهداف"، يتوقف الطعام عن أن يكون مغذيًا بالمعنى الكامل للكلمة.



هناك فرق بين الأكل الواعي والإدارة الدقيقة لكل وجبة. يجب أن يعطي تناول الطعام الجيد الأولوية للتوازن والرضا والاستدامة - وليس خنق صدور الدجاج الجافة أو إخفاء مسحوق مصل اللبن في لاتيه الصباح.

لم تتغير أصح مصادر البروتين : البيض والأسماك والعدس واللحوم ومنتجات الألبان والمكسرات والفاصوليا. ولكن في ثقافة تسعى وراء الأرقام، حتى هذه الأطعمة الكاملة تطغى عليها ألواح البروتين والمساحيق المصنعة والوجبات الخفيفة المدعمة صناعياً. التغذية، في النهاية، ليست منافسة. إنها علاقة مدى الحياة مع الطعام - علاقة تعمل بشكل أفضل عندما تكون مبنية على التنوع والاعتدال.

