الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

أسماء عبد الحفيظ

يعتبر الكشك المصري من أشهر الأكلات الشعبية التي ترتبط بالمطبخ المصري القديم، فهو طبق غني بالنكهات ومُشبع وسهل التحضير، ويتميز بمكوناته البسيطة التي تتوافر في كل بيت.

ويُعد الكشك من الأكلات التي تجمع بين المذاق الأصيل والفوائد الغذائية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاء دافئ أو غداء خفيف.

طريقة عمل الكشك المصري 

في هذا المقال نقدم لك طريقة عمل الكشك المصري التقليدي خطوة بخطوة بمكونات بسيطة وطعم مميز مثل المطاعم بالضبط، للشيف سلمى الحافظ.

المكونات لطريقة عمل الكشك المصري 

  • كوب زبادي
  • ملعقتان كبيرتان دقيق
  • كوب مرقة دجاج أو لحم
  • بصلة كبيرة مفرومة
  • ملعقة سمن أو زبدة
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
  • ثوم مفروم اختياري
  • بصل محمر للتقديم

طريقة عمل الكشك المصري خطوة بخطوة

  • في وعاء عميق، اخلطي الزبادي مع الدقيق جيدًا حتى يذوب تمامًا بدون تكتلات.
  • أضيفي المرقة تدريجيًا مع التقليب المستمر للحصول على قوام ناعم ومتجانس.
  • ضعي الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يبدأ في التماسك.
  • أضيفي الملح والفلفل الأسود واتركيه يغلي لدقائق حتى يصير قوامه كريمي.
  • في مقلاة صغيرة، سخّني السمنة وقلّبي البصل حتى يصبح لونه ذهبيًا.
  • يمكنك إضافة القليل من الثوم لتحصلي على نكهة أعمق.
  • اسكبي الطشة فوق الكشك وقدميه ساخنًا مع البصل المحمر على الوجه.

نصائح لنجاح الكشك

  • يمكنك استخدام لبن بدل الزبادي للحصول على قوام أخف.
  • يمكن إضافة قطع دجاج مسلوقة لوجبة أكثر شبعًا.
  • إذا كان القوام سميكًا جدًا، أضيفي قليلًا من المرقة حتى تضبطيه حسب رغبتك.

فوائد الكشك المصري

  • يحتوي على البروتينات من الزبادي أو اللبن.
  • غني بالكالسيوم وسهل الهضم.
  • مناسب للأطفال وكبار السن بسبب قوامه الناعم.
طريقة عمل الكشك الكشك المصري الأصلي طريقة عمل الكشك بالزبادي كشك مصري أكلة شعبية مصرية وصفات مصرية طريقة عمل الكشك بسهولة كشك الزبادي فوائد الكشك المصري الكشك المصري طريقة عمل الكشك المصري طريقة عمل الكشك المصري خطوة بخطوة نصائح لنجاح الكشك

