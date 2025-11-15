إذا كنتي من محبي الاكلات اللذيذة إليك طريقة عمل الكشك المصري الأصلي بخطوات واضحة وسهلة:



طريقة عمل الكشك المصري

المكونات:

4 ملاعق كبيرة دقيق

2 كوب زبادي

2 كوب مرق دجاج أو لحمة (حسب المتوفر)

2 فص ثوم مفروم

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة

ملح وفلفل أسود

رشة كمون (اختياري)

التحضير:

1. تجهيز خليط الكشك

في بولة، اخلطي الدقيق مع الزبادي جيدًا لغاية ما يبقى الخليط ناعم من غير تكتلات.

اتركي الخليط يرتاح حوالي 10–15 دقيقة.

2. تحضير التقلية

سخّني السمنة في طاسة، وشوّحي البصل لحد ما يصفر.

أضيفي الثوم وقلّبيه ثواني لحد ريحته ما تطلع.

خدي نصف كمية التقلية على جنب للتقديم.

3. طهي الكشك

ضيفي المرق على التقلية اللي في الحلة وسيبيه يسخن.

لما يغلي، انزلي بخليط الزبادي والدقيق مع التقليب المستمر عشان ما يكلكعش.

قلّبي على نار هادية من 10 لـ15 دقيقة لحد ما القوام يتقل ويوصل للسماكة اللي تحبيها.

ضيفي الملح والفلفل ورشة كمون.

4. التقديم

قدّمي الكشك في طبق التقديم، وزوّدي على الوش التقلية اللي حطيتها على جنب.

ممكن تضيفي قطع فراخ مسلوقة أو مسلوقة ومشوحّة لو حابة.