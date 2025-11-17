بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق اليوم تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد جلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حساباتها على إنستجرام، حيث ظهرت بلوك جريء ومختلف عن إطلالاتها السابقة. الصور التي انتشرت بسرعة أظهرت ثقتها الكبيرة وشخصيتها القوية، مما جعلها محور حديث الجمهور.

سبب تصدر غادة عبد الرازق التريند

غادة تألقت في الصور بإطلالات مميزة تجمع بين الجرأة والأناقة، وشارك الجمهور تعليقات الإعجاب على تصميماتها واختياراتها المميزة، كما أثارت صورها الواقعية على الساحل الشمالي تفاعلًا واسعًا، نظرًا لطبيعتها العفوية والأنيقة في الوقت ذاته.

ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي

صورها انتشرت على إنستجرام وتويتر، وتصدر وسم باسمها الترند بين المتابعين، الجمهور أشاد بقدرتها على اختيار إطلالات مختلفة ومميزة في كل ظهور، مع الحفاظ على أسلوبها الأنيق والراقي، والبعض أبدء الإستياء من الإطلالة ووصفها بأنها غريبة .

غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة في أحدث جلسة تصوير

اعتمدت غادة على جاكيت أسود بكتفين عريضتين وتصميم غير تقليدي بملمس جلدي فاخر، مع تنورة سوداء ضيقة تحتوي على شفاف في الجزء السفلي يمتد كذيل طويل، ما أضفى لمسة عصرية وجريئة على اللوك.

إكسسوارات غادة عبد الرازق وتسريحة الشعر 

نسّقت الإطلالة مع إكسسوارات فضية ضخمة حول الرقبة والأذن، لتبرز الفخامة وتكمل الطابع العصري للتصميم. أما الشعر، فاختارت تسريحة مبللة مصففة للخلف تضيف جرأة للظهور، مع مكياج قوي يبرز ملامحها ويزيد حدة الإطلالة.

إطلالة غادة عبد الرازق الجريئة

  • جاكيت جلد بكتفين عريضتين
  • تنورة ضيقة مع شفاف يمتد كذيل طويل
  • إكسسوارات فضية بارزة
  • تسريحة شعر مبللة ومكياج قوي
