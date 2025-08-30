صغرت 20 سنة.. غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك

شاركت الفنانة غادة عبد الرزاق، جمهورها عبر جسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صور من احدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة غادة عبد الرزاق..

وتألقت غادة عبد الرزاق فى الصور بنيولوك فاجأ الجمهور لانه صغر ملامحها و قامت بتغير لون شعرها الى البنى الفاتح وهو من الوانموضة صيف 2025 فى صيحات الشعر .

وظهرت غادة عبد الرزاق مرتدية كرب توب باللون الابيض مكشوف البطن .

وتعد الفنانةغادة عبد الرزاق، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.