قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القابضة لمياه الشرب: تعيين رؤساء جدد لشركات مياه محافظات القناة والأقصر ومطروح
محمد صلاح: النجاح الحقيقي هو السعادة الشخصية والعائلية
بالأسماء ..تعرف علي قائمة الأهلي الأفريقية
هل يجب غسل الشعر كاملا عند غسل المرأة من الجنابة؟.. أمين الإفتاء يوضح خطأ شائعا
دوري أبطال إفريقيا| طارق قنديل يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي للمغرب
رانيا المشاط: الذكاء الاصطناعي بدعم كل القطاعات ويُسهم في سد الفجوات التنموية
تعرف علي برنامج الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري
ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارا من نوفمبر الجاري|ماذا قررت التعليم؟
تشكيل ألمانيا ضد سلوفاكيا بتصفيات كأس العالم
تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
مش عاوز ينضم.. الصقر يكشف مصير أحمد حجازي مع منتخب مصر الثاني
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها.. تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين

بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين
بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين
أسماء عبد الحفيظ

التنمر، انتشرت على موقع فيس بوك استغاثة من ولي أمر تلميذة بالمرحلة الابتدائية تُدعى حور محمد فتوح بدران، والتي تدرس في المدرسة التجريبية بالمنزلة بمحافظة الدقهلية، بعد تعرضها للتنمر المتكرر من زملائها بسبب لون بشرتها السمراء، شعرها المجعد، وارتدائها نظارة طبية.

التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار القصة الكاملة للطفلة حور

بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين 

وفق المنشورات المتداولة، حاولت الطفلة إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من نافذة الفصل، لكن مدرسة الفصل أنقذتها في اللحظة الأخيرة. وأكدت الاستغاثة أن حور تعرضت للضرب والإقصاء الاجتماعي والتحريض على نبذها من قبل زملائها، رغم الشكاوى المتكررة التي تقدمت بها والدتها لإدارة المدرسة.

خبراء التنمية البشرية يحذرون: التنمر يهدد حياة الأطفال

تقول هبة شمندي، خبيرة التنمية البشرية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ان التنمر لا يقتصر على الضرب أو الشتم، بل يشمل الإقصاء والتحريض الاجتماعي، ويمكن أن يصل تأثيره إلى تهديد حياة الطفل.

  • تعليم الطفل الدفاع عن نفسه بطريقة هادئة وآمنة أمر أساسي لحماية صحته النفسية والجسدية.
  • تعزيز الثقة بالنفس والهوية، وتشجيع الطفل على التعبير عن مشاعره أمام الأهل والمعلمين، يساعده على مواجهة المواقف الصعبة.
  • التواصل المستمر مع المدرسة والإدارة التعليمية للتأكد من اتخاذ الإجراءات الفاعلة ضد أي تصرف تنمري.
  • التوعية الأسرية والمجتمعية حول خطورة التنمر وأثره النفسي، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.

وأكدت هبة شمندي أن دور الأسرة والمدرسة محوري لحماية الأطفال من الأزمات النفسية الناتجة عن التنمر، وأن تجاهل المشكلة يمكن أن يؤدي إلى نتائج مأساوية.

من جانبه، استغاث والد ووالدة الطفلة حور بالمسؤولين عن التعليم ووزارة التربية والتعليم ونجدة الطفل والمجلس القومي للمرأة، مطالبين بمحاسبة كل من تقاعس عن حماية الطفلة ومحاسبة أولياء الأمور الذين حرضوا على التنمر.

التنمر تلميذة حاولت الانتحار التنمر ضد الأطفال حماية الطفل من التنمر هبة شمندي التنمر في المدارس نصائح مواجهة التنمر للأطفال الانتحار بسبب التنمر تلميذة ضحية التنمر خبراء التنمية البشرية يحذرون التنمر يهدد حياة الأطفال التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

الشناوي

أول تعليق من الشناوي بعد تألق مصطفى شوبير في ضربات الجزاء

الأهلي والإتحاد السكندري

تعديل موعد مباراة الأهلي والإتحاد السكندري لكرة السلة

محمد هاني

سبحان الله أرزاق.. نجم الزمالك السابق عن أداء محند هاني: أقل من العادي

بالصور

زينة تتصدر الترند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة

زينة تتصدر التريند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة
زينة تتصدر التريند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة
زينة تتصدر التريند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة

بشكل خيالي.. تويوتا تكشف ملامح كورولا الجديدة 2026

تويوتا كورولا كونسبت 2026
تويوتا كورولا كونسبت 2026
تويوتا كورولا كونسبت 2026

منة حسين فهمي تتصدر الترند بعد حديث أحمد فهمي.. صور

منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة
منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة
منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة

لعشاق كيا.. تعرف على سعر سيراتو 2012 بسوق المستعمل ‏

كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏
كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏
كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد